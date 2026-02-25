Movilidad en Bogotá en vivo este 25 de febrero: reportan protestas y accidentes en la ciudad

Durante la jornada de este miércoles 25 de febrero la movilidad de Bogotá ha resultado profundamente afectada por una serie de protestas y accidentes viales que se han registrado en las últimas horas.

(Lea también: Policía narró cómo llegó Diana Ospina al CAI Mirador tras secuestro en Bogotá: “la habían abandonado sobre la vía”).

A través de sus canales oficiales, la empresa TransMilenio incluso señaló que por lo pronto las manifestaciones han afectado a más de 40.000 usuarios.

Siga en vivo el avance de las manifestaciones y la movilidad

01:37 p.m.: Aún hay protestas en la calle 72 con carrera 11.

Mientras tanto, en la calle 74 con carrera séptima los manifestantes se dispersaron. “Los servicios zonales y duales retoman su recorrido, cancelamos los desvíos”, advirtió.

01:04 p.m.: Se mantienen las protestas en la calle 72 con carrera 11. Estas son las rutas de TransMilenio afectadas: HA642, 91, GA538, 367, 56A, 192, B906, LA814, BA915, T06, AA002, BL919, 593, FA410, 166, KB309, 466, 359, 12, E25, P5, 193B, CA117, E61, CA134, CA151, KA319, KA306, CA124, KA332, KA334, KB303, C123.

Mientras tanto, en la calle 74 con carrera séptima también persisten las manifestaciones. “Manifestantes siguen ubicados sobre la calle 74 con carrera séptima al sur, los servicios zonales y duales continúan con desvíos”, indicó TransMilenio.

12:33 p.m.: TransMilenio reportó un foco de protestas en la calle 72 con carrera 11.

A raíz de las manifestaciones, las siguientes rutas se encuentran afectadas: HA642, 91, GA538, 367, 56A, 192, B906, LA814, BA915, T06, AA002, BL919, 593, FA410, 166, KB309, 466, 359, 12, E25, P5, 193B, CA117, E61, CA134, CA151, KA319, KA306, CA124, KA332, KA334, KB303, C123.

Entre tanto, hay otras manifestaciones que salieron de la calle 67 con carrera 8 y se desplazan por la carrera séptima con calle 74 hacia el sur. Tanto los servicios zonales como los servicios duales realizan desvíos.

12:26 p.m.: Reportan un accidente entre una ambulancia y un ciclista que transitaba por la avenida Boyacá a la altura de la calle 75 en el sentido sur-norte.