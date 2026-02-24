Ministerio de Trabajo ordena cierre de cuatro áreas en planta de Alpina en Sopó por riesgo inminente para trabajadores

El Ministerio del Trabajo ordenó el cierre inmediato de cuatro áreas de la planta de Alpina, ubicada en Sopó, Cundinamarca, tras detectar riesgos inminentes para la vida e integridad de los trabajadores. La decisión se adoptó luego de una inspección de 24 horas adelantada por funcionarios de la cartera laboral, en medio de lo que serían presuntas obstrucciones a la labor de vigilancia y control.

Según confirmó la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, la Unidad Especial de Investigaciones identificó fallas técnicas graves que representan un peligro para la integridad física como fugas en las calderas de vapor y tanques con sodas caústicas y ácido nítrico cercanas al personal que labora en esas áreas de la planta. Aunque no se detallaron públicamente los aspectos técnicos específicos, la funcionaria señaló que las condiciones encontradas no garantizaban la seguridad industrial requerida.

Ministerio ordena cierre inmediato en planta de Alpina en Cundinamarca tras detectar riesgos para la vida

La medida implica la suspensión de actividades en las zonas intervenidas hasta que la empresa demuestre que superó las irregularidades y cumpla con los estándares exigidos por la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio enfatizó que la prioridad es proteger la vida de los empleados y prevenir accidentes laborales que puedan tener consecuencias irreversibles.

El procedimiento hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta el Gobierno Nacional para verificar el cumplimiento de las normas laborales en el país. Desde la cartera de Trabajo se reiteró que las empresas están obligadas a ofrecer condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de sus actividades productivas.

Este caso se suma a otras actuaciones recientes del Ministerio del Trabajo orientadas a fortalecer la protección de los derechos laborales. En Barranquilla, la entidad acompañó la firma de un acuerdo de formalización laboral que beneficiará a 1.000 trabajadores de Supertiendas Olímpica, en un acto encabezado por el ministro Antonio Sanguino, junto con delegados de la cartera y la directiva Aida Lucía Vélez.

El acuerdo tiene como objetivo garantizar mejores condiciones de empleo, promoviendo la vinculación formal de los trabajadores y asegurando su acceso a prestaciones sociales, seguridad social y estabilidad laboral. La iniciativa se enmarca en las estrategias del Gobierno para reducir los índices de informalidad en el sector comercial y avanzar hacia relaciones laborales más justas.

Durante el evento, el ministro Sanguino destacó que la formalización laboral es una herramienta clave para cerrar brechas sociales y fortalecer el tejido económico del país. Subrayó que la articulación entre el sector público y privado permite generar empleo digno, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y brindar mayor seguridad jurídica a las empresas.

Las recientes decisiones evidencian dos frentes de acción del Ministerio: por un lado, la rigurosidad en el control de condiciones de seguridad industrial, como en el caso de la planta de Alpina en Sopó; y por otro, la promoción de acuerdos que amplíen la cobertura de empleo formal en distintas regiones.

Mientras avanzan los requerimientos técnicos en la planta intervenida, la cartera laboral reiteró que continuará realizando inspecciones en todo el territorio nacional para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida de los trabajadores.