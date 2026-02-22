Quedó en video: Destrozaron una camioneta luego de un brutal choque e intento de fuga en el sur de Bogotá

Ayer, 21 de febrero, en en el barrio Nueva Roma, localidad de Kennedy, cuando decenas de ciudadanos presuntamente destrozaron una camioneta particular involucrada en un siniestro vial múltiple. Las imágenes, captadas por testigos y difundidas en redes sociales donde todo quedó grabado, muestran la furia de la comunidad atacando el vehículo para impedir que sus ocupantes, señalados de arrollar a varias personas, escaparan de la escena.

Los reportes ciudadanos que acompañan los videos virales exponen lo que sería cadena de irregularidades. Esto fue lo que dijo lo que sería un testigo:

“La camioneta, con cuatro ocupantes (padre, madre e hijos), terminó volcada tras ser conducida por un menor de edad. La madre, al ver la situación, decidió sacar al niño y tomar su lugar. La comunidad corrió a auxiliarlos y enderezaron el vehículo... sin embargo, uno de los ocupantes le pidió al conductor que se diera a la fuga del lugar de los hechos”, es la versión que se denunció vía X en la cuenta de Pasa en Bogota, es importante mencionar que esto no ha sido confirmando por las autoridades, son las declaraciones emitidas vía una red social.

A la par de esta versión, vecinos del sector que atestiguaron el hecho aseguraron que los ocupantes se encontraban en aparente estado de embriaguez y habrían presuntamente atropellado a un peatón, como se escucha en los videos, este fue detonante que desató la ira de la multitud que se abalanzó contra la camioneta para destruirla.

El caos se escaló cuando, paradójicamente, la misma comunidad ayudó a enderezar el vehículo volcado en un primer momento. Una vez el automotor estuvo sobre sus cuatro llantas, uno de los ocupantes incitó al conductor a fugarse. Para evitarlo, una persona se lanzó sobre el capó de la camioneta, mientras que otro conductor afectado resultó arrastrado por el pavimento y lesionado al intentar detenerlos.

El mismo del testimonio anterior, denunció que “el dueño de uno de los carros afectados se subió al capó y el otro fue arrastrado, resultando lesionado. La comunidad impidió la huida. Se percataron de que un adulto portaba un cuchillo y la menor un arma de fuego en su bolso...ella se retiró del lugar antes de que llegara la policía”. Sin embargo, no hay ninguna versión oficial de esto. La tensión quedó registrada en múltiples ángulos por los teléfonos celulares de los vecinos.

Custodia policial y molestia ciudadana

Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá tuvieron que intervenir para dispersar a la multitud, evitar el linchamiento de los ocupantes y trasladar a los implicados. La indignación en la localidad persiste luego de conocerse versiones de la comunidad que indican que presuntamente la mujer que finalmente quedó al volante fue dejada en libertad a las pocas horas, pese a que los afectados calificaron su intento de huida atropellando a los vecinos como un intento de homicidio. Hasta el momento la policia no se ha pronunciado sobre este suceso, ni ha dado un dictamen oficial.