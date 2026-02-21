Programe sus traslados: este es el calendario de manifestaciones la próxima semana en Bogotá

Marcha de profesores en el marco del Paro Nacional convocado por Fecode

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDS) informó agenda de manifestaciones, movilizaciones, plantones y marchas previstas o convocadas por sectores sociales y movimientos ciudadanos en Bogotá, entre el viernes 20 y el viernes 28 de febrero de 2026.

Lea también: Movilidad en Bogotá: por demolición del puente habrá cierre en algunos puntos de la avenida carrera 68

Debido a estas manifestaciones sociales se pueden registrar afectaciones en la movilidad e impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

Algunas de estas movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y sindicatos se concentrarán en localidades de alta afluencia como Chapinero, La Candelaria, Santa Fe y Antonio Nariño.

Estarán acompañadas por los equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.

Le puede interesar: Video: en plena estación de TransMilenio usuarios se vieron sorprendidos por presencia de Therians

Agenda de movilizaciones y marchas en Bogotá

Sábado 21 de febrero de 2026

10:30 a. m. Plantón: Acto cultural por el derecho a nacer Lugar: Corte Constitucional – Localidad de La Candelaria

Plantón: Lugar: Corte Constitucional – Localidad de La Candelaria 3:30 p. m. Plantón: ¡Pañuelazo! Cuatro años de aborto libre en Colombia: más igualdad, más democracia Lugar: Corte Constitucional – Localidad de La Candelaria

Lunes 23 de febrero de 2026

Hora por confirmar Plantón: Movilización con cierre ANT Lugar: Localidad de Teusaquillo.

Martes 24 de febrero de 2026

Hora por confirmar Evento cultural con reivindicaciones: Contra la brutalidad policial Lugar: Calle 18 con Carrera Séptima y Calle 19 con Carrera Cuarta - Localidad de Santa Fe

Miércoles 25 de febrero de 2026

Hora por confirmar Plantón: Toma FIDUPREVISORA Lugar: Carrera 9 #92-54 – Embajada de Cuba en Bogotá - Localidad de Chapinero

Viernes 28 de febrero de 2026

2:00 p. m. Plantón: ¡Mujeres colombianas en solidaridad con Cuba! Lugar: Carrera 9 #92-54 – Localidad de Chapinero

Plantón: Lugar: Carrera 9 #92-54 – Localidad de Chapinero Hora por confirmar Evento cultural con reivindicaciones: Festival Todxs Somos Antifascistas Lugar: Avenida carrera Décima #13 Sur – 50 - Localidad de Antonio Nariño.

Desde la Alcaldía hacen un llamado a la ciudadanía a planificar los viajes teniendo en cuenta las marchas que se produzcan.