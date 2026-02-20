Más de 100 bicicletas recuperadas en Bogotá: Autoridades insisten en la denuncia para que las pueda reclamar

Ana María, joven que recuperó su bicicleta luego de haber sido robada en Bogotá. (Foto: Cortesía)

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá informó que en lo corrido del año se han recuperado más de 100 bicicletas que habían sido robadas en distintos puntos de la capital. La entidad señaló que estos resultados, en parte, se deben al trabajo del grupo AIDE de Asistencia Integral a la Denuncia, que acompaña a las víctimas en el proceso de reporte, investigación y localización de los vehículos.

La denuncia formal es la principal herramienta para identificar a los responsables y activar las rutas de búsqueda.

También le puede interesar: Fuerte golpe contra los ‘Satanás’, autoridades han capturado a 43 de sus miembros en Bogotá y siguen cayendo

Recuperan más de 100 bicicletas y así las puede reclamar

Según la Alcaldía, estos procedimientos han permitido las recuperaciones y una reducción del 43 % en el hurto de bicicletas.

Uno de los casos recientes fue el de Ana María, quien denunció en redes sociales el robo de su bicicleta en un parqueadero. Tras el contacto con la Secretaría de Seguridad y el acompañamiento del grupo AIDE, las autoridades lograron ubicarla y devolverla a su propietaria.

Desde la administración distrital reiteraron que reportar el delito permite rastrear patrones, ubicar puntos críticos y judicializar a los responsables, por lo que el llamado a las víctimas a no desistir del proceso.

También recomendaron registrar las bicicletas en la plataforma Registro Bici Bogotá, herramienta que facilita la identificación del propietario en caso de recuperación.

Para recibir orientación y apoyo en el proceso de denuncia, los ciudadanos pueden comunicarse con el grupo AIDE a la línea 6013379595

Paso a paso para registrar tu bicicleta en Registro Bici Bogotá

El Registro Bici permite asociar los datos personales de los ciudadanos con los de su bicicleta, por lo que les facilita a los ciclistas demostrar la propiedad de su vehículo ante un posible hurto y a la Policía, regresar de manera ágil las bicicletas recuperadas.

Ingresa a la página oficial de Registro Bici Bogotá. Crea un usuario con tus datos personales y verifica tu cuenta en el correo electrónico. Diligencia la información de la bicicleta: marca, color, modelo y número serial del marco. Adjunta fotografías del vehículo y, si la tienes, la factura o documento de propiedad. Finaliza el registro virtual y descarga el comprobante que llega a tu correo. Acude a un punto autorizado para que coloquen el sticker de identificación y completar el proceso.

El trámite es gratuito y permite demostrar la propiedad de la bicicleta en caso de hurto, facilitando su recuperación por parte de las autoridades.