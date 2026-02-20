Caso de sarampión importado desde México preocupa a las autoridades en Bogotá: activaron protocolo de aislamiento

Secretaría de Salud de Bogotá confirmó caso de sarampión en una persona que venía procedente de México.

En las últimas horas, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó un caso de sarampión en un hombre adulto que venía procedente desde México. El hecho se confirmó luego de monitoreos y vigilancia en el aeropuerto internacional El Dorado y las terminales terrestres.

Lea también: Video: en plena estación de TransMilenio usuarios se vieron sorprendidos por presencia de Therians

El resultado positivo fue obtenido el 19 de febrero mediante técnica PCR en muestras de hisopado y orinas tomadas el 15 de febrero. Las muestras fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial.

La identificación del caso fue posible gracias a la capacidad instalada del Laboratorio Distrital de Salud Pública, que cuenta con transferencia tecnológica y diagnóstico molecular propio para sarampión. Según el Distrito actualmente, Bogotá es la única entidad territorial del país con esta capacidad, lo que permite confirmar directamente los casos y acelerar la respuesta sanitaria.

La Secretaría Distrital de Salud precisa que la confirmación de un caso importado no implica transmisión autóctona. Por eso se han activado, desde la sospecha clínica del caso y de manera inmediata los siguientes protocolos:

Aislamiento domiciliario del caso confirmado.

Seguimiento clínico permanente por equipos de salud.

Investigación epidemiológica de campo.

Identificación y monitoreo de contactos.

Búsqueda activa comunitaria e institucional.

Verificación rápida de coberturas de vacunación.

Implementación de cerco vacunal preventivo.

“La confirmación de este caso importado demuestra que el sistema de vigilancia de Bogotá funciona. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local.”, afirmó Gerson Bermont, secretario de Salud.

Le puede interesar: Ojo conductores: estos son los puntos donde están ubicadas las cámaras de fotodetección en Bogotá

Un virus altamente contagioso

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se propaga por vía aérea al toser, estornudar o incluso al respirar en espacios cerrados. Puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.

Ante la circulación activa del virus en la región de Américas, Bogotá estructuró un Plan Distrital de Prevención, Preparación y Respuesta frente al sarampión, que incluye vigilancia intensificada, diagnóstico oportuno, equipos de respuesta inmediata, capacitación del talento humano en salud y fortalecimiento de la comunicación del riesgo.