Video: autoridades desmontan 11 cambuches que tenían hasta televisor y estufa en el Canal Comuneros

Mega intervención de la Policía de Bogotá en el Canal Comuneros.

En medio de una jornada de recuperación de espacio público en el canal Comuneros, en la localidad de Puente Aranda, se encontró una estructura improvisada que, según sus ocupantes, dos habitantes de calle, llevaba 17 años instalada en el lugar.

El cambuche, construido de manera artesanal, contaba con televisor, estufa, reproductor de DVD e incluso una conexión ilegal de energía eléctrica, que fue desconectada de inmediato.

La intervención se desarrolló en la calle sexta, entre carreras 30 y 35, cubriendo aproximadamente 600 metros lineales de espacio público recuperado en la UPZ Ciudad Montes, en los sectores Comuneros y Pensilvania.

Durante la jornada fueron desmontados: 9 cambuches estructurados artesanalmente y dos tipo carreta, además, se incautaron varias armas blancas.

En total, fueron abordadas 17 personas en condición de habitabilidad en calle, quienes recibieron orientación por parte de la oferta social del Distrito. De ellas, 7 eran jóvenes entre 14 y 28 años, 6 adultos entre 29 y 59 años y 4 personas mayores de 60 años.

La actividad contó con la participación articulada de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, su equipo transversal, Policía de Bogotá, la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Aguas de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social.

Además del desmonte de las estructuras, se realizó el retiro de residuos acumulados a lo largo del canal.