Macabro hallazgo en Bogotá: encuentran el cuerpo de un hombre junto al río Tunjuelito

Ciudadanos que caminaban por una zona en el sur de Bogotá, cerca del Portal Tunal, se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años. Este hallazgo se registró justo debajo del puente vehicular de la avenida Villavicencio.

La zona que es utilizada como una especie de atajo peatonal para transitar entre los barrios cercanos, se llevó varías miradas por la concurrencia. Luego del llamado de alerta emitido por la comunidad, las unidades del CTI de la Fiscalía acordonaron el punto para realizar la respectiva inspección policial. De acuerdo con los reportes preliminares entregados la identidad del fallecido no ha sido reconocida.

Las grabaciones del hecho captadas por los peatones, evidencian el levantamiento del cuerpo, Medicina Legal asumió la custodia del cadáver para determinar las causas exactas del deceso en las próximas horas.

Ante el levantamiento del cuerpo, la comunidad por redes sociales piden a la Policía mayor vigilancia y patrullajes en la zona para frenar la inseguridad y evitar que estos espacios sigan siendo un foco de criminalidad.