¡Impactante! Camión de basura se quedó sin frenos y atravesó una casa histórica en pleno centro de Bogotá

Un camión de basura impacto directamente este martes la fachada principal de una vivienda patrimonial en el barrio La Candelaria, en el centro de Bogotá. El siniestro ocurrió sobre el mediodía en la intersección de la calle 10 con carrera 2, a escasos metros de la Universidad La Salle, donde el vehículo colisionó fuertemente contra el inmueble, dejando más de la mitad de su estructura interna comprometida.

El fuerte choque generó un estruendo que alertó a la comunidad universitaria y a los residentes del sector, seguido de una densa nube de polvo. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá acordonó el área de forma inmediata para realizar el control de riesgos asociados a la colisión.

A través de sus reportes oficiales, la entidad distrital confirmó que la casa esquinera se encontraba desocupada al momento del impacto. Gracias a esto, no se registraron víctimas fatales ni transeúntes atrapados bajo los escombros, lo que también fue verificado por la unidad de Bomberos. El conductor del automotor, quien logró salir de la cabina por sus medios, fue valorado en el punto y trasladado por personal de salud a un centro asistencial cercano para tratar las lesiones derivadas del impacto.

Las primeras indagaciones de las autoridades de tránsito en la zona apuntan a una falla en el sistema de frenos del recolector. Esta daño mecánico resultó insalvable dadas las condiciones topográficas del terreno, puesto que la calle 10 en ese tramo se caracteriza por ser estrecha y tener una pronunciada pendiente, lo que habría provocado que la máquina tomara velocidad y se precipitara sin control contra el inmueble de conservación histórica.