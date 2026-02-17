Aparece video del camión de basura que se estrelló en el centro de Bogotá: una persona se salvó de resultar herida

Un grave accidente se registró en el centro de Bogotá durante la mañana de este martes 17 de febrero cuando un camión compactador de basura perdió el control y se estrelló contra una vivienda. Después de que las autoridades del tránsito reportaron el accidente, se conoció un video de una cámara de seguridad que captó lo ocurrido.

Los hechos se presentaron sobre las 11:30 de la mañana en la carrera 2 con calle 10, en la localidad de La Candelaria. El accidente fue de tal magnitud que la Secretaría de Movilidad informó que tuvieron que asignar una unidad del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para atender la emergencia.

Lo curioso es que el incidente se dio en una zona en la que el tránsito de vehículos es de baja velocidad. Al parecer, el camión se quedó sin frenos y el conductor no logró controlarlo y terminó dando contra una vivienda.

Una persona estuvo a punto de ser atropellada

En la grabación, publicada por el director del Servicio Informativo de la emisora Blu Radio, Ricardo Ospina, se observa cómo un automóvil rojo dobla lentamente por la esquina. Una camioneta gris que viene detrás gira rápidamente en dirección contraria y justo después aparece el camión, que embiste al carro rojo, impacta contra la casa y la deja parcialmente destruida.

A pocos metros del trayecto del camión se encontraba una persona con lo que aparentemente es un bastón. Se encontraba caminando lentamente hacia el andén, pero cuando se da cuenta de que el camión está avanzando hacia ella, empieza correr y consigue alejarse lo suficiente como para no resultar herida por el fuerte impacto del vehículo contra la casa. Además, evitó que parte de la construcción que terminó destruida le cayera encima.