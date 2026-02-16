Situación crítica en la Universidad Nacional: 750 integrantes de comunidades del norte del Cauca se instalan sin autorización en el campus

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, atraviesa una situación crítica luego de que cerca de 750 personas provenientes de comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca ingresaran al campus universitario y se instalaran sin autorización en la Concha Acústica, generando preocupación entre las directivas y la comunidad académica.

Para leer:¿Cómo es la sotana del padre Camilo Torres que ahora será uno de los símbolos nacionales?

De acuerdo con un comunicado oficial, el grupo arribó hacia las 7:00 a. m. de este domingo 15 de febrero en 17 buses. Los manifestantes hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), organización que agrupa a comunidades rurales y étnicas de esa región del país.

Activan PMU por llegada de 750 integrantes de consejos comunitarios a la Universidad Nacional

Según explicó la vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín, la solicitud de permanencia dentro del campus no fue autorizada por el despacho correspondiente. Sin embargo, las personas ingresaron de manera pacífica y se ubicaron en la Concha Acústica, uno de los espacios abiertos más emblemáticos de la institución.

Pese a que no se han reportado disturbios ni hechos de violencia, la Universidad advirtió que la presencia de este grupo representa un riesgo operativo y de seguridad, ya que las instalaciones no están diseñadas para alojar personas y los protocolos de emergencia no contemplan este tipo de ocupaciones masivas.

Tras conocer la situación, la Vicerrectoría de Sede estableció contacto con las vocerías de la movilización, con el objetivo de conocer sus demandas y buscar una salida concertada. Paralelamente, se activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE), encargado de evaluar los posibles impactos en la seguridad del campus.

Además, la institución solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) Nacional y Distrital, con la participación de las entidades competentes para atender esta situación. La primera sesión del PMU fue programada para las 11:00 a. m., con el fin de coordinar acciones y evitar que se presenten afectaciones mayores.

En el mismo comunicado, se informó que los Viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, así como el de Educación Superior, señalaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización. Según las autoridades, la acción estaría orientada a presentar exigencias ante el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

La Universidad reiteró que, si bien respeta el derecho a la protesta social y la movilización pacífica, es fundamental garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores, así como el adecuado funcionamiento de la institución. En ese sentido, insistió en que el campus no cuenta con infraestructura ni condiciones sanitarias para albergar a cientos de personas durante un tiempo prolongado.

Como medida preventiva, las directivas informaron que las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con normalidad, salvo las actividades deportivas en la Concha Acústica, que fueron suspendidas temporalmente mientras se gestiona la situación.

La presencia de los integrantes de la ACONC ha generado inquietud en la comunidad universitaria, que teme posibles afectaciones a la movilidad interna, al acceso a edificios y a la continuidad de las clases presenciales. Al mismo tiempo, el hecho reabre el debate sobre el uso de los espacios universitarios como escenarios de protesta, especialmente cuando se trata de movilizaciones externas.

Por ahora, las autoridades mantienen un monitoreo permanente y esperan que, a través del diálogo institucional, se logre una solución que permita restablecer la normalidad sin poner en riesgo la integridad de las personas ni el desarrollo de las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia.