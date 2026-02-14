Parecía un parqueadero de barrio, pero escondía el oscuro negocio de los carros robados en el sur de Bogotá

Cinco personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación luego de ser sorprendidas administrando un lote en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, que operaba como fachada para esconder vehículos robados. El operativo, ejecutado por la Policía Metropolitana, desmanteló este punto y logró la recuperación de dos automotores que ya presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación.

La intervención policial se llevó a cabo en el barrio Paraíso. No se derivó de una persecución del momento, sino de la sospecha de los habitantes del sector. Fueron los mismos vecinos quienes, al notar el ingreso constante de carros de dudosa procedencia a un terreno irregular que fungía como parqueadero público, decidieron contactar a la Línea de Emergencias 123 para reportar los suceso extraños.

El detalle que delató la operación ilegal en el barrio Paraíso

Al llegar al parqueadero, los uniformados de la estación de Ciudad Bolívar requirieron la intervención del grupo de la SIJÍN. Durante la inspección técnica de rutina, los investigadores confirmaron las sospechas de la comunidad: los números de chasis y motor de los vehículos estacionados estaban regrabados. La identificación física de los carros no correspondía con los datos de las placas metálicas que portaban, una técnica clásica utilizada por las redes de hurto para evadir los controles.

Según explicó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de un video difundido en sus redes sociales, el uso de parqueaderos informales es una táctica sistemática de las bandas criminales. Estos lotes cerrados se emplean para “enfriar” los carros recién robados, es decir, mantenerlos ocultos mientras se define si serán desvalijados para vender sus partes o si se les falsificará la documentación para comercializarlos en otras ciudades.

¿Qué sigue para los detenidos frente a la justicia?

Los cinco administradores del falso parqueadero fueron judicializados en el sitio. Según en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Bogotá, mencionaron que los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, donde deberán responder por los delitos de receptación, que penaliza el almacenamiento o posesión de bienes producto de un ilegal, y alteración o supresión de número de identificación de un vehículo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la guardia alta. Reportar irregularidades en parqueaderos informales, como ruidos de herramientas a altas horas de la noche, vehículos ingresando a escondidas o la manipulación de placas, a través de la línea 123 es el primer paso para cerrarle la puerta a las mafias dedicadas al hurto automotor en la capital.