Buscan camioneta de alta gama que arrolló a Kira, una perrita, en el sur de Bogotá: denuncian presunta sevicia

La muerte de Kira, una perrita Akita, generó indignación en Bogotá tras difundirse un video donde una camioneta la arrolla y no se detiene.

La muerte de Kira, una perrita de raza Akita Japonés, ha desatado una ola de indignación en el sur de Bogotá y por redes sociales luego de la difusión de un video de unas cámaras de seguridad que registra el momento en que una camioneta Toyota Prado, le pasa por encima.

El incidente, ocurrido este jueves 12 de febrero, escaló en redes sociales luego de que los propietarios del animal denunciaran que el conductor no detuvo su marcha pese a tener visibilidad total sobre la mascota.

El reporte ciudadano indica que Kira se encontraba frente en el barrio donde habitaba cuando fue impactada. Según el registro audiovisual y el testimonio de los afectados, la perrita intentó esquivar el vehículo inicialmente, pero el conductor continuó hasta lo que presuntamente sería arrollarla. La gravedad de las heridas provocó el fallecimiento del animal.

Indignación en Bogotá por muerte de perrita arrollada por camioneta Archivo: Redes sociales

Identificación del vehículo y posibles vínculos institucionales

Los propietarios de la mascota han iniciado una campaña de movilización digital para dar con el paradero del presunto responsable. “Le importo cinco y siguió como si nada”, manifestó el testimonio de lo que sería el propietario de Kira a través de sus canales de comunicación por redes sociales, donde hizo un llamado urgente a la Policía Nacional y a la Secretaría de Movilidad para que se aplique la norma que sanciona el maltrato animal en Colombia.

La atención de urgencias para animales atropellados o en estado crítico en Bogotá es a través de la línea única de emergencias 123, canal oficial que activa el programa de urgencias veterinarias del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para animales.

Asimismo, para reportar casos de maltrato o solicitar la intervención, la ciudadanía dispone de la línea gratuita nacional 018000 115 161 y el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, donde es indispensable facilitar la dirección exacta y una descripción del estado del animal para una respuesta de las brigadas de rescate.