Revelan video del fatal accidente en la Avenida Mutis que dejó una persona mayor sin vida y dos menores heridos

El accidente de tránsito que ocurrió en la tarde de este miércoles 4 de febrero en la Calle 63 en la Avenida Mutis, dejó lamentablemente una persona sin vida y dos menores de edad heridos. En el lugar fue necesaria la presencia de unidades de bomberos, Policía, criminalística y ambulancias debido a la magnitud del hecho.

Pasadas las horas se pudo confirmar que el choque involucró a una camioneta que se pasó un semáforo en rojo, un motociclista y una mujer peatón. Precisamente, esta última fue quien perdió la vida tras el accidente múltiple.

Todo parece indicar que la señora de 58 años de edad, caminaba por el andén del sector junto con sus dos nietos, quienes serían los menores de edad que resultaron heridos.

En redes sociales han filtrado videos tomados por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa cuando la camioneta de color oscuro, iba en exceso de velocidad y se pasa el semáforo, chocando violentamente contra un motociclista.

Citytv reveló otro clip del impactante siniestro en el que incluso tumbaron un poste de luz del lugar, por lo que también fue necesario que trabajadores de la energía, instalaran uno nuevo.

Es importante señalar, que el motociclista si bien recibió todo el impacto de la camioneta, actualmente está herido y recluido en un centro hospitalario.

“Se presenta cuando de los vehículos transita por la calle 63 sentido oriente- occidente y aquí en la intersección de la 17 colisiona con una motocicleta que se dirigía sentido sur-norte. Una vez colisionan estos dos vehículos, la camioneta se proyecta hacia un poste de energía. Posteriormente, golpea a una motocicleta que estaba estacionada y golpea a la peatón”, dijo el coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá para la prensa.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que el conductor de la camioneta que desencadenó toda la tragedia, fue llevado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI).