Intervención en el 7 de agosto dejó capturas, incautaciones y cierre de 10 establecimientos

Con el despliegue de más de 400 uniformados, el miércoles 4 de febrero la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo una intervención en la zona de tolerancia del sector del 7 de agosto, en la localidad de Barrios Unidos.

En este operativo se incautaron municiones de diferentes calibres y cuatro personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes y falsedad marcaria. Adicionalmente, se impusieron seis comparendos de tránsito y se suspendió temporalmente la actividad económica de diez establecimientos por no cumplir con la documentación requerida para su funcionamiento y siete personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección.

Además, según las autoridades, verificaron los antecedentes de 1.800 ciudadanos y se registraron 270 vehículos. Así lo confirmó el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de apoyo especializado en la MEBOG.

En el punto, el alcalde Carlos Fernando Galán resaltó la prioridad de “proteger a la comunidad de la presencia de los delincuentes que buscan desarrollar sus actividades criminales” y aseguró que estas grandes operaciones seguirán en toda Bogotá, sobre todo en los puntos críticos que reclaman mayor presencia de las autoridades.

“Esto nos permite hacer presencia, identificar factores de riesgo y delincuenciales que se involucran y se mimetizan en estas zonas de la ciudad”, afirmó.

Esta intervención se desarrolló en medio de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia que permitió la realización de actividades de prevención, registro y control a diferentes establecimientos de comercio, pagadiarios, talleres, bodegas de reciclaje y zona de tolerancia del sector del 7 de agosto.