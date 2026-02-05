El colmo: en pleno Día sin carro y sin moto en Bogotá varios accidentes de tránsito se han presentado

Varios accidentes se han presentado en el Día sin carro y sin moto en Bogotá.

Durante este jueves 5 de febrero se llevará a cabo el primer Día sin carro y sin moto en Bogotá. Desde muy temprano las autoridades reportaron normalidad en las calles de la capital.

Sin embargo, a medida que avanza la mañana, algunos accidentes de tránsito han ocurrido de manera inesperada, ya que al no haber congestión vehicular, la probabilidad de siniestros se reduce, no obstante hubo choques simples sin mayores afectaciones.

Lea también: Ojo: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Igualmente, la Secretaría de Movilidad informó que con corte a las 9:00 a.m. se han validado más de 1.200.000 viajes en el SITP troncal y zonal y se han impuesto más de 200 comparendos por no acatar la medida.

Movilidad Bogotá en vivo

Corte 9:02 a.m.

Siniestro vial en la localidad de Engativá, entre bus zonal y camión en la Av. Mutis con Cra. 93. Asignan unidad de Policía de tránsito

TransMilenio corte 8:29 a. m.

Debido a la ciclovía por el Día sin carro y sin moto en Bogotá, el servicio L10 (Portal 20 de Julio) avanza por la Avenida Caracas.

Corte 6:32 a.m.

Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y motociclista en la Av. Centenario con carrera 90, sentido occidente-oriente. Se registra tránsito lento sobre el corredor.