De no creer: mujer que iba para una entrevista de trabajo, se vio afectada por la caída de un árbol en el que iba

Árbol se cayó en la carrera 60 con calle 44, en Bogotá, perjudicando la movilidad.

En la mañana de este lunes 2 de febrero, un árbol de gran magnitud sorprendió a los vehículos que se movilizaban por la carrera 60 con calle 44, cuando de manera inesperada cayó sobre la vía alertando a las autoridades.

Sin embargo, quienes se llevaron un gran susto, fueron el conductor de un taxi y una pasajera, ya que el árbol cayó fuertemente sobre el vehículo poniendo en peligro sus integridades. Por fortuna, las ramas no causaron heridas en las personas.

No obstante, la mujer que iba en el carro, termino afectada ya que según el taxista en entrevista para Citytv, se dirigía para una entrevista de trabajo, por lo que el hecho, además de conmocionarla, la tardó en su trayecto.

“Yo venía normal con una usuaria y preciso el árbol se cayó encima del carro. La pasajera estaba un poco nerviosa pero está bien, gracias a Dios. Iba para una entrevista de trabajo”, declaró el conductor para el medio anteriormente mencionado.

Debido a la caída del árbol, fue necesaria la presencia de unidades de bomberos para atender la emergencia. Según las autoridades, el acontecimiento ocurrió sobre las 6:40 de la mañana.

"Realizamos el tronzado de un árbol que cayó sobre un vehículo particular en vía pública, en la Carrera 60 con Calle 44. No se reportan personas lesionadas. Se asegura el área", expresaron desde bomberos.

La movilidad se vio también perjudicada, ya que fue necesaria el cierre de la vía, mientras los bomberos trabajaban en el corte de las grandes ramas del árbol. Los trabajos se extendieron más de cinco horas, por lo que las autoridades recomendaron rutas alternas.

Recomendaciones ante las fuertes lluvias en Bogotá