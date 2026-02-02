Contraloría de Bogotá alerta sobre riesgos fiscales en el cierre del esquema de aseo de la ciudad

La Contraloría de Bogotá encendió las alertas frente al cierre del esquema de aseo de la capital, cuya culminación está prevista para febrero de este año, y advirtió sobre posibles riesgos fiscales, tarifarios y jurídicos que podrían afectar a la ciudad si no se adoptan decisiones técnicas y debidamente planificadas.

En el marco de sus funciones de vigilancia y control fiscal, el organismo adelantó una mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, como antesala a una Actuación Especial que iniciará en marzo. El objetivo fue analizar los aspectos críticos del sistema de aseo, teniendo en cuenta las órdenes de la Corte Constitucional y los impactos técnicos, financieros, contractuales y regulatorios derivados del cierre del esquema vigente.

Contraloría enciende alertas por cierre del esquema de aseo de Bogotá

Durante el encuentro, la Contraloría hizo un llamado contundente a garantizar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio público de aseo, evitando improvisaciones que puedan afectar directamente a la ciudadanía.

El ente de control advirtió que eventuales prórrogas o esquemas transitorios mal estructurados podrían generar doble remuneración de activos que ya fueron amortizados a través de la tarifa, en detrimento del interés general y de los usuarios.

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, enfatizó en la necesidad de una protección reforzada a la población recicladora, tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional en el Auto 2059 de 2025, en el seguimiento a la Sentencia T-724 de 2003. Señaló que cualquier decisión sobre la prórroga del esquema actual, la adopción de un régimen transitorio o la estructuración de un nuevo modelo de prestación del servicio debe garantizar la no regresividad de los derechos de esta población y la preservación de las acciones afirmativas vigentes.

En ese contexto, cualquier modelo de continuidad contractual deberá identificar con claridad los bienes que deben revertir al Distrito Capital, evitar la doble remuneración de activos y garantizar el principio de continuidad funcional del servicio.

Finalmente, la Contraloría de Bogotá reiteró su compromiso con un control fiscal riguroso y oportuno, orientado a anticipar riesgos y fortalecer la toma de decisiones sobre el futuro del esquema de aseo. Recordó que la recolección y disposición adecuada de residuos es un servicio público esencial para la salud, el ambiente y la calidad de vida de los bogotanos, por lo que su manejo responsable debe ser una prioridad inaplazable para autoridades y operadores.