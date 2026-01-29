Video: camión se volcó en la Avenida NQS y genera caos vehicular por cierre vial

En la mañana de este jueves 29 de enero, un camión terminó volcado en la Avenida NQS, a la altura de la Calle 63B, sentido Norte - Sur. Servicios de ambulancias llegaron al lugar para antender al piloto. Evidentemente la movilidad en la zona se ha visto fuertemente afectada.

Las autoridades recomendaron tomar la ruta alterna de la Calle 80. Se desconoce las cuasas del volcamiento del camión.

Por otro lado, con el fin de mitigar los delitos de alto impacto en la capital, la Policía de Bogotá viene adelantando acciones preventivas y operativas para hacer frente a aquellas bandas y/o individuos dedicados al hurto a personas en sus diferentes modalidades. Se trata de un despliegue de más de 600 uniformados, que tendrán la tarea de efectuar registro a personas, solicitud de antecedentes y registro a vehículos y motocicletas. El operativo busca incautar armas de fuego y cortopunzantes, utilizadas para la comisión de estos delitos.

Se priorizarán 21 puntos en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Fontibón y Teusaquillo: calle 100 con carrera 15, calle 100 con carrera 19, Autopista Norte con calle 153, avenida 9 con 134, calle 80 con carrera 20, calle 72 con carrera 7, calle 26 con avenida Cali, calle 26 con avenida Boyacá, suba con calle 127, avenida Villas con calle 138, entre otros.

En palabras del Teniente Coronel Ricardo Chaves, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, los puntos elegidos tienen una razón de ser estratégica

“Se buscó la cercanía a diferentes puntos donde existen zonas bancarias para la prevención de estos delitos en estos puntos. Estamos haciendo presencia institucional, estamos garantizando percepción, pero estamos garantizando presencia con estos hombres y mujeres que están reforzando la seguridad”.

El objetivo de este plan avispa es atacar de manera frontal a las bandas delincuenciales dedicadas al hurto y seguir trabajando de manera articulada con las entidades distritales en favor de la convivencia y seguridad ciudadana.