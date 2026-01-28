Lamentable: dos motociclistas murieron en un accidente de tránsito en la Avenida Boyacá y NQS

Dos motociclistas murieron en accidente de tránsito en la Avenida Boyacá y NQS.

En la mañana de este miércoles 28 de enero, dos fuertes accidentes de tránsito ocasionaron la muerte de dos motociclistas que chocaron contra un camión y tractocamión en la Avenida Boyacá y NQS. El primero se presentó sobre las 10:47 a.m. en la calle 56 sur con Cra. 24, sentido sur-norte, Tunjuelito.

El segundo siniestro ocurrió en la NQS con calle 52, sentido sur-norte, localidad de Teusaquillo. Unidades de criminalística llegaron a los lugares para realizar el levantamiento de los cuerpos, e investigar las causas del accidente.

Por su parte, desde la Secretaría de Movilidad recomendaron tomar rutas alternas debido a que en la zona, había represamiento vehicular.

Cifras de siniestros viales en Bogotá​ los primeros días​ de enero

En los primeros días de enero de 2026, Bogotá ha registrado 145 personas fallecidas y 388 siniestros viales, lo que representa una ligera disminución frente al mismo periodo del año anterior (171 víctimas). Se reportan además 423 personas lesionadas, en un contexto de continua preocupación por la seguridad vial, especialmente con motociclistas.