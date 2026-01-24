Video: capturan a banda de ladrones de establecimientos comerciales de Kennedy

La actitud nerviosa y evasiva de dos sujetos que fueron vistos en el barrio Llano Grande, en la localidad de Kennedy, alertó a los uniformados que realizaban labores de registro y control en el sector. De acuerdo con los uniformados, sus expresiones y el miedo que reflejaban revelaron que algo estaban ocultando.

En efecto, cuando fueron abordados, se les encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver, municiones para la misma y 500 gramos de sustancias estupefacientes. Razón por la cual ambos sujetos fueron capturados.

Además, las investigaciones de las autoridades señalaron que ambos hombres, de nacionalidad extranjera, harían parte de un grupo delincuencial que se dedicaba a comercializar estupefacientes y a hurtar establecimientos comerciales. De hecho, serían los responsables de robar una ferretería en el sector de Caldas el pasado 16 de enero de este 2026.

Tanto los capturados como el arma de fuego, las municiones y los 500 gramos de estupefacientes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Mientras tanto, la Policía adelanta las investigaciones pertinentes para dar con los demás integrantes de la banda, que se dedicaría a robar establecimientos comerciales en manadas de hasta 10 personas.

Ocultaba la droga en su ropa interior, pero las cámaras de seguridad permitieron capturar a esta expendedora en San Bernardo

Una expendedora de droga se movía con aparente normalidad por el sector de San Bernardo. Sin embargo, cada uno de sus pasos estaba siendo registrado por las cámaras de seguridad que operan las 24 horas del día en la ciudad.

Las imágenes registradas mostraron cómo la mujer permanecía en la zona sin mayor preocupación, convencida de que no estaba bajo vigilancia. Su comportamiento no levantaba sospechas a simple vista entre quienes transitaban por el lugar. Con total tranquilidad, hablaba por celular con personas del sector, se fumaba un cigarrillo y actuaba como si nada ocurriera, mientras esperaba a sus compradores en plena vía pública.

En varios momentos, la expendedora utilizó estrategias para evitar ser descubierta. Incluso quedó registrado cómo se escondía detrás de los carros estacionados para concretar las ventas y cómo ocultaba la droga en su ropa interior con el fin de no llamar la atención y pasar desapercibida ante la presencia de otras personas.