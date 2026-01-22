Megatoma en bares de Bosa deja la incautación de Whisky, aguardiente, ron y hasta vodka adulterado

La actitud sospechosa del administrador de un bar en un segundo piso, en el sector de San Bernandino Potreritos en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, alertó a uniformados de la Policía Metropolitana y al equipo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de que algo no estaría bien alertó interior del lugar.

Lea también: De no creer: tractocamión no logró pasar el puente vehicular de la NQS con Av. Calle 19 y quedó atrapado

Cuando las autoridades llegaron al establecimiento comercial, el administrador salió del lugar aduciendo que iba a comprar algo, pero que ya regresaba. Sin que los uniformados lo perdieran de vista, el hombre regresó al bar unos minutos después.

Una vez el administrador estaba al interior del local, se procedió a la respectiva inspección de todas las bebidas embriagantes que estaban listas para ser comercializadas.

“Esta botella está mala. Las tapas ni la estampillas corresponden. En esta otra de whisky, los sellos de seguridad están manipulados”, de esta manera, una a una, se inspeccionó cada una de las botellas que se encontraban en los refrigeradores y en las vitrinas del bar.

Esta minuciosa inspección dejó al descubierto varias botellas de licor adulterado entre whisky, aguardiente, ron y vodka. Además, de cervezas nacionales con fechas de vencimiento caducadas hace más de tres meses.

Paralelamente, otros uniformados de la Policía e integrantes del equipo de la Secretaría de Seguridad inspeccionaron otros dos bares que se encontraban abiertos al público en el primer piso de la edificación.

En otro de ellos el resultado fue similar. “Usted tiene acá licor adulterado y de contrabando. Esta botella de whisky, por ejemplo, tiene una estampilla de 375 mililitros y la botella es de 750”, aseguraban las autoridades en medio del despliegue.

Fue así como se logró la incautación, en estos dos bares, de un total de 36 botellas de licor adulterado y de contrabando técnico, toda vez que era trago traído de otras regiones del país que no contaban con la respectiva estampilla para comercializarse en la capital del país. A los dos locales se les suspendió la actividad comercial por varios días.

Así mismo, en medio de la megatoma, las autoridades sellaron otros dos bares en el sector de San Bernandino Potreritos toda vez que al interior de los establecimientos comerciales se encontraron armas blancas y varias dosis de estupefacientes.