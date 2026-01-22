Medicina Legal revela que el cuerpo del profesor del Externado, tenía heridas de arma blanca e indicios de asfixia

Las investigaciones para esclarecer el crimen del profesor de la Universidad del Externado, Neill Felipe Cubides, avanzan. Los investigadores han realizado toda una línea de tiempo para encontrar posibles razones por las que fue asesinado pero también dar con los asesinos.

Sin embargo, el cuerpo del docente parece que da a conocer detalles de cómo sucedieron los hechos. En las últimas horas un informe preliminar de Medicina Legal reveló información no conocida sobre lo que encontraron los expertos forenses.

Y es que cabe aclarar que la identificación Neill Felipe Cubides no fue sencilla, ya que el cuerpo fue totalmente incinerado, lo que tardo su reconocimiento mediante placas dentales.

Sin embargo Medicina Legal confirmó que mediante sus verificaciones y análisis, el profesor universitario habría sido apuñalado en tres ocasiones, ya que el cadáver tenía tres heridas de arma blanca. Además presentaba indicios de asfixia por estrangulamiento.

Hipótesis del crimen del profesor Neill Felipe Cubides

Las autoridades trabajan rápidamente para dar con el paradero de los asesinos del profesor del Externado, igualmente se plantean algunas hipótesis, como el hecho de que haya sido víctima de un paseo millonario, ya que la reconstrucción de la línea del tiempo del día en que desapareció, señala que el docente realizó una serie de retiros bancarios por el valor de 6.250.000 pesos.

Sin embargo, también ha surgido la posibilidad de que sea por otros temas aún más graves, y es que Neill Felipe Cubides además de ser profesor universitario, trabajaba desde hacía 17 años en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.

Razón por la cual desde la Fiscalía señalan que no se descarta que el crimen tenga una intención de retaliación por los procesos sensibles que manejaba.