Aparatoso accidente en la Autopista Norte: una moto quedó bajo un bus del Sitp

El conductor de un bus del Sitp y un motociclista protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en la mañana de este jueves 22 de enero en el norte de Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el siniestro vial se registró sobre las 10:10 de la mañana en la localidad de Usaquén, puntualmente sobre la Autopista Norte a la altura de la calle 164.

(Lea también: Macabro hallazgo debajo de un puente de la carrera 30 de Bogotá: encontraron decenas de cráneos de animales).

Los hechos se registraron sobre las 10:00 de la mañana de este jueves. Una foto publicada en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Movilidad dejó en evidencia que, tras el choque, parte de la moto quedó debajo del bus del Sitp.

Por la gravedad del incidente, las autoridades tuvieron que hacer un cierre total de la calzada lenta en el sentido sur-norte.

Además, se conoció que sobre la vía hubo un derrame de aceite que afectó el normal tránsito de otros vehículos por ese corredor. Debido a esto, al lugar tuvieron que acudir uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes aplicaron un material absorbente sobre el asfalto para evitar nuevos incidentes viales.

“Los vehículos involucrados son ubicados en un costado de la vía. Se habilita el tránsito sobre un carril de la calzada”, informó la Secretaría de Movilidad sobre las 10:30 de la mañana.

Otro accidente se reportó en la calle 80

Además de este siniestro vial, en el norte de Bogotá también se registraron otras novedades que afectaron el normal tránsito de vehículos.

De hecho, sobre las 8:20 de la mañana la Secretaría de Movilidad también registró un accidente sobre el puente de la calle 80 a la altura de la avenida Boyacá. En el sentido oriente-occidente se presentó un choque entre un vehículo particular y un camión. Para atender la situación, al lugar acudieron uniformados de la Policía de Tránsito.