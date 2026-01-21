Macabro hallazgo debajo de un puente de la carrera 30 de Bogotá: encontraron decenas de cráneos de animales

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la senadora Andrea Padilla puso en evidencia un macabro hallazgo que se hizo debajo del puente de la carrera 30 con calle 6 de Bogotá. Las autoridades encontraron decenas de cráneos de animales y aún no es claro si se trataba de perros o de otros mamíferos.

“Anoche 20 de enero nos llegó una información escabrosa con fotografías: el hallazgo de decenas de cráneos, no se sabe si de perros, ovejas o de otro mamífero”, indicó Andrea Padilla. Y señaló que tras consultar el tema con la Alcaldía Local de Puente Aranda, le advirtieron que no encontraron más restos óseos, residuos de tejidos ni rastros de sangre debajo del puente.

“Por supuesto, ya oficiamos formalmente al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a la Alcaldía Local para que realicen la investigación que corresponda. También les pedimos una mesa de trabajo para atender denuncias urgentes de tratos crueles a animales que se reportan a menudo en este punto de la ciudad”, explicó la senadora Padilla.

Entre tanto, indicó que también radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra persona indeterminada para que adelante una investigación sobre este caso. Vale decir que este tipo de acciones legales se instauran cuando se tiene certeza de que se ha cometido un delito, pero no se conoce la identidad de la persona que lo cometió.

No hay indicios de que los responsables sean habitantes de calle

Aunque en redes sociales han circulado rumores sobre la posibilidad de que estos animales hayan sido saccrificados por habitantes de calle, las autoridades indicaron que no hay pruebas que sustenten esta hipótesis.

“De otra parte el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA ha venido trabajando permanentemente con los habitantes de calle de este sector y de otros, de la mano con la Secretaría de Integración Social, en el marco de la estrategia ´Huellitas de la Calle´ y no ha encontrado indicios que estas personas hayan sacrificado animales para su alimentación", puntualizó el IDPYBA.