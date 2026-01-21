Autoridades lograron recapturar a la joven que asesinó a David Nocua: se había fugado del centro de detención

En las últimas horas, uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron materializar la aprehensión mediante orden judicial de una menor de 15 años por el delito de homicidio agravado.

Lea también: Macabro hallazgo debajo de un puente de la carrera 30 de Bogotá: encontraron decenas de cráneos de animales

De acuerdo con las investigaciones, esta joven estaría al parecer involucrada en el homicidio del menor David Nocua ocurrido en el año 2025 en la localidad de Usme.

En los últimos días, esta joven se había evadido del lugar donde cumplía medida preventiva y fue reaprehendida cuando intentaba ocultarse de las autoridades en una vivienda en la localidad de Kennedy.

Finalmente, la joven fue dejada a disposición de un centro de internamiento preventivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El crimen de David Nocua

Los hechos ocurrieron el 8 de 2025, cuando David Nocua salió de su casa para encontrarse con su exnovia (la menor aprehendida) y el novio de ese momento de ella.

No obstante, estos dos personajes fueron quien acabaron con la vida del joven, que nunca regresó con su familia. El 10 de mayo fue encontrado muerto en zona boscosa de la localidad de Usme, cerca a l río Tunjuelo.

La misma exnovia de Nocua fue quien lo apuñaló en repetidas ocasiones, esto se pudo conocer luego de que las autoridades la capturaran y el novio de ella se entregara a las autoridades.