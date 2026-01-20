Últimas horas del profesor Neill Cubides: Los detalles del caso que conmociona a la comunidad académica en Bogotá

La cronología del homicidio de Neill Felipe Cubides comenzó a descifrarse a través de sus movimientos bancarios. Después de abordar un taxi en la carrera 15, a las afueras de la Clínica del Country el pasado jueves 15 de enero (10:07 p. m.), el rastro del docente de 54 años se trasladó al sur de Bogotá.

Según registros obtenidos por los investigadores y confirmados por Denis Alfaro, esposa del docente, confirmó en entrevista con Noticias Caracol que los atacantes saquearon las cuentas entre la 1:25 a. m. y las 1:51 a. m. del viernes 16 de enero. Las operaciones, rastreadas principalmente en el sector de Venecia, sumaron un total de 6.250.000 pesos, distribuidos en dos retiros de alto valor y una compra final de 250.000 pesos.

Este patrón financiero sitúa a los captores en un corredor vial que conecta directamente con la salida hacia la vía al Llano, ruta que habrían utilizado para trasladar a la víctima hacia la periferia rural de la capital.

Hallazgo en Usme: Un intento por borrar evidencias

De acuerdo con los reportes de Blu Radio, una hora después de la última transacción bancaria, cerca de las 2:00 a. m. del viernes, la alerta de un habitante de la vereda Soches, en la localidad de Usme, movilizó a las autoridades. El reporte advertía sobre un incendio a un costado de una vía destapada; al llegar, la Policía Metropolitana confirmó que se trataba de un cuerpo humano envuelto en llamas.

El uso de acelerantes para incinerar el cadáver dificultó la identificación inmediata. Mientras la familia recorría hospitales y Medicina Legal durante el fin de semana, el cuerpo permanecía como no reconocido. No fue sino hasta el lunes 19 de enero que el cotejo de placas dentales permitió confirmar que se trataba del profesor Cubides, debido a que el estado del cuerpo impedía el reconocimiento por huellas dactilares o rasgos físicos.

Perfil de la víctima y líneas de investigación

Neill Felipe Cubides no solo era un respetado académico del Externado de Colombia, magíster en Administración e ingeniero financiero; también se desempeñaba desde hace 17 años en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.

Aunque la hipótesis más sólida apunta a un presunto “paseo millonario” con fines de robo, la Fiscalía Seccional Bogotá no descarta que su cargo en el Ministerio Público, donde manejaba procesos sensibles, pueda estar vinculado al caso.

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la creación de un grupo élite entre el CTI y la Policía para capturar a los responsables. “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”, enfatizó el mandatario local.