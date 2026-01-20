Dos niñas de la comunidad emberá en presunto estado de abandono, fueron rescatadas en Los Mártires

En desarrollo de las labores de prevención, vigilancia y control adelantadas por la Policía Nacional, a través del Grupo de Infancia y Adolescencia, se logró el rescate de dos menores de edad, de cuatro y siete años, pertenecientes a la comunidad emberá, quienes al parecer se encontraban en estado de abandono al interior de una vivienda ubicada en el barrio Ricaurte.

El llanto de las menores, quienes pedían alimento desde las rejas del inmueble, alertó a ciudadanos que transitaban por el sector, quienes de manera oportuna informaron a las autoridades. De inmediato, los uniformados se desplazaron al lugar y, con la autorización previa de uno de los propietarios de la vivienda, ingresaron al inmueble, evidenciando que las niñas se encontraban solas, sin la compañía ni el cuidado de un adulto responsable.

Con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar la protección de sus derechos, las menores fueron trasladadas ante la autoridad administrativa competente, donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos y se realizó la respectiva valoración médica.

Capturado en flagrancia en Suba tras hurtar un celular de 3 millones de pesos

En otras noticias, la patrulla de vigilancia adscrita al CAI Tierra Linda de la Estación de Policía Suba logró la captura de un hombre por el delito de hurto luego de haber hurtado un teléfono celular.

Los hechos se presentaron en el barrio Las Villas, luego de que la central de radio alertara sobre una persona que estaba siendo agredida por la comunidad. Al llegar al lugar, los habitantes del sector informaron a los uniformados que este presunto delincuente, a bordo de una motocicleta, le habría hurtado un teléfono a una transeúnte.

Gracias a la rápida reacción policial, se logró la recuperación del dispositivo móvil, avaluado en tres millones de pesos, y el capturado de 22 años fue dejado a disposición de la autoridad competente.