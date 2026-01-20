Detalles del caso de la bebé de solo 2 años que murió en un hogar del ICBF en el sur de Bogotá

Murió bebé de 2 años en hogar del ICBF en Bogotá. (Foto: Freepik - foto de referencia)

Una bebé de 2 años murió en un hogar del ICBF en Bogotá

En las últimas hora se conoció la muerte de una bebé de solo dos años al interior de un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ubicado en el sur de Bogotá. La noticia generó que padres de familias de algunos de los niños que son atendidos en este lugar realizaran protestas y alertaran con denuncias sobre maltrato a los niños.

Ahora, exigen una investigación exhaustiva para determinar las condiciones con las que son atendidos los niños que llegan diariamente a este lugar para ser cuidados mientras sus padres tienen que salir a trabajar.

¿Cómo murió bebé de 2 años en hogar del ICBF en Bogotá?

Según conoció Blu Radio, el hecho se registró en el hogar Bambi, que está ubicado en el barrio Marruecos, de la localidad de Rafael Uribe Uribe. La información preliminar indica que la bebé habría muerto después de un episodio de broncoaspiración mientras estaba comiendo dentro de la institución.

Ante los hechos, varios padres de familia que llevan a sus hijos a este hogar del ICBF, se manifestaron y expresaron su preocupación porque también señalan presuntos casos de maltrato y negligencia.

Hasta la institución llegaron en horas de la noche, de este lunes 19 de enero, para protestar lo que requirió de la presencia de la Policía Nacional para controlar el orden público.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, Eduard Porras, varios padres habrían expresado su intención de retirar a sus hijos del hogar, argumentando constantes irregularidades en la atención de los menores.

Por su parte, el padre de la bebé fallecida le dijo a la misma emisora cómo fue que recibió la noticia y cuestionó la versión inicial que le dio la institución.

“Nos dieron la lamentable noticia de que falleció, me llaman sobre las cuatro de la tarde diciéndome que había sufrido un accidente cuando no fue así. La niña llegó al centro médico de Chircales sin signos vitales, no le prestaron la atención debida y a causa de eso falleció“, relató.

Además, dijo que “nos indican de que la niña estaba tomando onces, un trozo de lo que estaba comiendo lo ingirió, la niña inmediatamente empieza broncoaspirar, no se le prestan la atención adecuada y lamentablemente la niña empieza a ponerse morada y ya cuando llega al centro hospitalario está sin signos vitales”.