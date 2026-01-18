Rescatan a niña que pidió ayuda desde la ventana de su casa en el barrio Roma, de Kennedy: dijo que tenía hambre

Por medio de sus canales oficiales, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que tuvo que adelantar un operativo para rescatar a una niña que estaba sola en una vivienda y empezó a pedir ayuda a través de una ventana en el barrio Roma de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital.

De acuerdo con las información de las autoridades, la menor de siete años fue rescatada por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

“El procedimiento se llevó a cabo luego de que la central de radio alertara sobre un posible caso de abandono de una niña, quien fue observada desde la ventana de un segundo piso pidiendo auxilio y manifestando que tenía hambre”, indicó la Policía a través de un comunicado de prensa divulgado en la mañana de este domingo 18 de enero.

La niña fue rescatada por una ventana

Entre tanto, señalaron que cuando llegaron al lugar los uniformados se percataron de que la puerta del apartamento en el que la pequeña se encontraba encerrada estaba asegurada. Antes las dificultades que hallaron para ingresar al inmueble, tuvieron que pedir el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

En un video que fue publicado en redes sociales, se observa el momento en el que un bombero sube por una escalera para retirar a la niña por una de las ventanas de la casa.

Una vez se materializó el rescate, la niña quedó bajo la custodia de la autoridad administrativa, que procedió a implementar el protocolo de verificación y el restablecimiento de sus derechos. Con ello, se espera que la menor reciba protección y atención adecuada.

“La Policía Nacional reitera su llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluyó la Fuerza Pública en su pronunciamiento.