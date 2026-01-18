Motero y ciclista protagonizaron duro accidente de tránsito en la avenida Boyacá

En la mañana de este domingo 18 de enero se registró un grave siniestro vial en la avenida Boyacá a la altura de la avenida Mutis. El accidente fue protagonizado por una motocicleta y una bicicleta que transitaban por el corredor cuando chocaron.

(Lea también: Rescatan a niña que pidió ayuda desde la ventana de su casa en el barrio Roma, de Kennedy: dijo que tenía hambre).

“Siniestro entre motociclista y ciclista, en la localidad de Engativá, en la Av. Boyacá con Av. Mutis, sentido Sur - Norte”, informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá sobre las 8:30 de la mañana de este domingo.

Al sector acudieron unidades de la Policía de Tránsito de la capital y una ambulancia. En una fotografía que fue publicada por las autoridades se observa que uno de los afectados en el incidente quedó tendido en el piso. La víctima quedó tendida en la calzada en la que a esta hora se desarrolla la Ciclovía por la avenida Boyacá. Allí se dispuso una camilla para subirla en la ambulancia y trasladarla a un centro clínico para que hagan la respectiva valoración médica.

Por ahora, se desconocen los detalles del incidente vial, que generó importantes afectaciones en el tráfico durante la mañana. No obstante, unas horas más tarde las autoridades informaron que se retomó el normal tránsito por el corredor vial.

“A esta hora se recupera la movilidad en la Av. Boyacá con Av. Mutis, en sentido Sur - Norte”, advirtió la Secretaría de Movilidad de la capital sobre las 10:40 de la mañana.

Reportaron dos accidentes en la Autopista Norte

Pero el incidente vial registrado en la avenida Boyacá durante este 18 de enero no fue el único, en las últimas horas la Secretaría de Movilidad reportó dos siniestros en la Autopista Norte.

Uno de ellos se presentó a la altura de la calle 106, en sentido norte sur y fue protagonizado por dos vehículos particulares que quedaron en mitad del corredor vial.

El otro accidente se registró a la altura de la calle 192, en la localidad de Usaquén, y fue protagonizado por un taxi y automóvil en el sentido sur-norte.