Legalizan captura de presunto ladrón que protagonizó mortal accidente en la avenida 68

Una auténtica tragedia fue lo que ocurrió el pasado 15 de enero cuando un choque múltiple dejó a tres personas muertas: los ocupantes de un carro particular y una moto que se movilizaban por la carrera 68, a la altura de la calle 72. Poco después, las autoridades dieron a conocer que la causa del accidente habría sido una persecución tras un robo a mano armada. En las últimas horas, además, se conoció que uno de los presuntos delincuentes involucrados en el hurto fue judicializado.

(Lea también: Rescatan a niña que pidió ayuda desde la ventana de su casa en el barrio Roma, de Kennedy: dijo que tenía hambre).

De acuerdo con el diario El Tiempo, el señalado ladrón fue identificado como José Ignacio Camargo Galvis, de 47 años de edad, quien fue capturado el mismo día del fatal accidente.

Tras su detención, un juez de control de garantías legalizó su captura y ahora quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se le adelante un proceso penal.

En un video que fue ampliamente divulgado a través de las redes sociales se observa el momento en el que los presuntos delincuentes habrían amenazado al conductor de una camioneta gris para robarlo.

Tres personas muertas y varios heridos tras accidente en la av. 68

Entre tanto, tras el grave accidente vial, las autoridades indicaron que tres personas murieron: dos adultos mayores que terminaron chocando contra una volqueta y el otro presunto ladrón que al parecer también se encontraba en la motocicleta en la que se estaba movilizando Galvis.

Mientras tanto, El Tiempo también señaló que el conductor de la volqueta tuvo una lesión cervical. Así mismo, ese medio indicó que el conductor de la camioneta víctima del robo, dos mujeres y dos niños de cinco y once años también resultaron heridos tras el incidente.