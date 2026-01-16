Video: cuatro hombres fueron capturados tras atacar e intentar robar un vehículo de una grúa en Bosa

La Policía de Bogotá logró capturar a cuatro hombres señalados de atacar a una grúa de adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad, que realizaba acciones de control contra el transporte informal en la localidad de Bosa, al sur occidente de Bogotá. Según las autoridades, además hurtaron elementos de este vehículo y atacaron a los funcionarios y operadores de la grúa.

Mientras los uniformados de las zonas de atención de la Policía de Bogotá adelantaban labores de patrullaje por el sector de Brasilia, fueron alertados por la ciudadanía de la actitud violenta de varias personas que de detuvieron una grúa de la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de llevarse a la fuerza un vehículo de transporte informal que había sido inmovilizado.

Los uniformados al llegar al lugar de los hechos fueron abordados por las víctimas; quienes manifestaron a las autoridades que estas personas los habían agredido con objetos contundentes y les habían hurtado unos elementos electrónicos de propiedad del Distrito.

Los señalados de estos hechos de agresión, violencia y hurto, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida, pero en la reacción oportuna de las patrullas de vigilancia, se logró la captura de cuatro personas, quienes serían al parecer los responsables de estos hechos. Asimismo, a uno de estos capturados se le halló en su poder uno de los elementos que minutos antes habían sido hurtados.

Los capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de hurto, lesiones personales y agresión a servidor público.

Ciudadano extranjero que grababa videos intimidando a la ciudadanía en Bogotá, podría ser deportado o expulsado de Colombia

“Guarden sus pertenencias, que no le estamos devolviendo nada a nadie”. Diciendo esas palabras, así era como este ciudadano extranjero se grababa en las calles o en el sistema de transporte público, intimidando a la ciudadanía en Bogotá, para posteriormente viralizar los videos en redes sociales.

Lo que no se imaginó, era que su actuar irresponsable, alertara a las autoridades; pues es una clara amenaza a la seguridad ciudadana en la capital del país. Es así, qué en un trabajo conjunto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Migración Colombia y la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró ubicar el punto exacto en el que laboraba este hombre como pintor automotriz, a donde las instituciones llegaron este jueves en horas de la mañana.

El operativo lo tomó por sorpresa. Cuando las autoridades llegaron al lugar, este hombre se encontraba en la puerta del establecimiento revisando su celular y, en ese preciso momento, fue abordado por Migración Colombia.

De inmediato, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, se procedió a pedir a todas las personas que se encontraban al interior del local sus documentos de identificación, pero el joven no contaba con identificación física, ni visa de trabajo, ni permiso por protección temporal que le permitiera validar su estadía regular en el país, situación por la cual tampoco podía estar trabajando en el territorio nacional.