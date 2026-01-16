Hombre que apareció en redes sociales afirmando que “salía a robar” en Bogotá, fue capturado: tenía antecedentes legales

Por medio de redes sociales, se dio a conocer el video un hombre que afirmaba que salía robar en las calles de Bogotá. Allí aconsejaba que guardaran sus pertenencias porque no estaba devolviendo nada a nadie. En él no se identifica con exactitud la locación, pero si se logra observar un TransMilenio detrás de él.

Dicho video fue posteado en X, para una mayor difusión hacia a la ciudadanía, razón por la que Migración Colombia logró ubicar en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba (Bogotá), al hombre de 26 años que cuenta con antecedentes judiciales en el país.

Puede leer: Así fue el asalto que desencadenó el choque múltiple donde murieron dos adultos mayores en la Avenida 68 en Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que lograron ubicar el punto exacto en el que este hombre se encontraba trabajando como pintor automotriz. “Oficiales de Migración Colombia, servidores de la Secretaría de Seguridad y uniformados de la Policía llegaron hasta el taller de carros, ubicado en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, donde se encontraba trabajando este ciudadano extranjero”, indicó la entidad.

El ciudadano de nacionalidad venezolana fu abordado por unidades de la Policía Nacional y Migración Colombia. Durante el procedimiento, se estableció que el hombre, de 26 años, no portaba documento de identidad físico ni contaba con visa de trabajo o Permiso por Protección Temporal (PPT), requisitos necesarios para acreditar una permanencia regular en el país y para ejercer actividades laborales en Colombia.

Le puede interesar: Balacera en Bogotá: escolta abatió a presuntos ladrones en plena vía pública

Luego de la verificación en los sistemas oficiales, Migración Colombia determinó que el extranjero habría ingresado al territorio nacional de manera irregular desde comienzos del año 2021. En consecuencia, fue trasladado a las instalaciones de la entidad con el fin de dar inicio al proceso administrativo sancionatorio correspondiente.

Adicionalmente, tras la revisión de sus antecedentes, las autoridades confirmaron que el ciudadano había estado vinculado a un proceso judicial por hurto de teléfonos celulares, y que registra siete comparendos por infracciones relacionadas con el porte de armas o elementos cortopunzantes y el porte de estupefacientes.