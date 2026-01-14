“Buscando petristas para levantarlos”: candidato del partido conservador desató polémica por video grabado en calles de Bogotá

Un candidato conservador aparece patrullando Bogotá con hombres de camuflado; el Distrito pide sanciones y crece el debate por discurso de odio.

Una grabación de pocos segundos ha puesto en el ojo del huracán a Jorge Castillo, aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. En video, que circula profusamente en plataformas digitales, se observa al político en una actitud desafiante mientras recorre las vías de la capital colombiana. El punto de quiebre radica en su declaración : “Patrullando las calles de Bogotá, buscando petristas para levantarlos”.

El video no solo destaca por el mensaje directo contra los simpatizantes del presidente Gustavo Petro, sino por la puesta en escena. Castillo aparece escoltado por un grupo de hombres vestidos con prendas de camuflado, una estética que ha sido interpretada por diversos sectores como una forma de intimidación paramilitar o parapolicial en pleno entorno urbano.

Reacciones en el Concejo

La repercusión institucional fue inmediata. Durante una sesión en el Concejo de Bogotá, la cabildante Donka Atanassova elevó una denuncia pública sobre el comportamiento sistemático del candidato. Según Atanassova, este video es solo la punta del iceberg de una conducta que busca normalizar la violencia contra el opositor ideológico.

La concejal recordó que Castillo ha estado vinculado previamente en incidentes de intolerancia política. Entre los señalamientos figuran el retiro forzoso de pancartas de comunidades indígenas en las inmediaciones de la Universidad Nacional y su presencia disruptiva en movilizaciones sociales convocadas por el Ejecutivo. Para los sectores progresistas de la ciudad, estas acciones representan un riesgo real para el ejercicio democrático y la integridad física de la ciudadanía.

Asimismo, la administración distrital, a través del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, adoptó una posición fuerte frente al suceso al considerar que “estos hechos son intolerables” y que deben dar lugar a acciones sancionatorias por parte de las organizaciones políticas y de las autoridades competentes, entre ellas la Comisión de Garantías Electorales.

Un silencio que alimenta la tensión política

Pese al revuelo nacional y a las etiquetas de tendencia en redes sociales, Jorge Castillo ha optado por el silencio. Ni su equipo de campaña ni las directivas del Partido Conservador han emitido un comunicado oficial para aclarar si se trató de una “metáfora” o si existe una rectificación de sus palabras.

Mientras tanto, el monitoreo en sus perfiles oficiales muestra que el candidato continúa su agenda de manera regular. La falta de respuesta ha incrementado la indignación de diversos colectivos de derechos humanos, quienes exigen al Consejo Nacional Electoral (CNE) que evalúe la idoneidad de su candidatura bajo los principios de convivencia y respeto por el pluralismo político que rigen la Constitución de 1991.

El impacto social de este video deja sobre la mesa un debate urgente sobre los límites del discurso en la contienda electoral colombiana.