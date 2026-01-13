Millonario robo sacudió a Teusaquillo: banda de al menos 12 delincuentes vació un concesionario durante dos días

Un gigantesco robo y problemas de seguridad sacudió a la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Una banda organizada, compuesta por al menos 12 personas, desocupó un concesionario de motocicletas en el barrio El Recuerdo, logrando hurtar 35 vehículos y diversos equipos tecnológicos que estaban en el local. El hecho, que se extendió por 48 horas seguidas, dejó pérdidas económicas estimadas en al menos 300 millones de pesos.

De acuerdo con las denuncias presentadas por las víctimas y los reportes detallados por CityTv, el robo no fue un asalto rápido, sino una operación logística planificada. Los delincuentes robaron 27 motocicletas eléctricas y ocho de combustión, además de televisores, computadores de oficina y herramientas especializadas del taller de servicio técnico.

Logística criminal: camiones y “almuerzo” en la zona del robo

La audacia de los delincuentes quedó registrada en cámaras de seguridad. Según la información recopilada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la banda utilizó al menos cinco camiones para transportar la mercancía de manera fraccionada. Lo más alarmante para los propietarios es que el hurto se ejecutó entre el 5 y el 6 de enero, a plena luz del día, sin que se activara ninguna alerta.

Testigos del sector indicaron que los delincuentes actuaron con tal naturalidad que incluso se tomaron el tiempo de almorzar en establecimientos cercanos para luego regresar al local y continuar cargando los vehículos restantes. Pese a que la comunidad observó movimientos inusuales, la falta de una denuncia inmediata y la ausencia de patrullajes en el cuadrante facilitaron el vaciado total del establecimiento.

Impacto económico y crisis de seguridad en el sector

Para los comerciantes de Teusaquillo, este incidente no es un hecho aislado. Los afectados, en declaraciones recogidas por Blu Radio y CityTv, señalaron que el valor de lo hurtado podría incrementarse a medida que se termine el inventario de enseres y mobiliario, ya que se llevaron todo, denunció uno de los propietarios. Quien también enfatizó que este tipo de delitos pone en riesgo directo la estabilidad de los empleos y la viabilidad de los negocios en la zona.

El material probatorio, que incluye videos de alta resolución donde se observa el rostro de algunos implicados y las placas de los vehículos utilizados para el trasbordo, ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación.

La comunidad empresarial del barrio El Recuerdo ha manifestado su preocupación por la “poca capacidad de reacción” de las autoridades locales. Por ahora, las unidades de la SIJIN adelantan el rastreo de las motocicletas, advirtiendo a la ciudadanía sobre la posible comercialización de estas unidades en el mercado negro o mediante plataformas digitales a precios sospechosamente bajos.

Ante el incremento de hurtos a comercio en la capital, las autoridades recuerdan a la ciudadanía que puede reportar cualquier actividad sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123. Asimismo, para denuncias formales y entrega de material audiovisual que ayude a identificar criminales, está habilitada la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación y el sistema virtual ‘A Denunciar’.