Llegó a Bogotá el cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá: tardó más de un mes desde China

La obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa ejecutándose, este sábado 10 de enero se dio a conocer que el cuarto tren del proyecto llegó a la ciudad proveniente desde la ciudad de Qingdao, China. El viaducto partió el pasado 3 de diciembre y llegó a Cartagena en barco el 30 de diciembre.

Tras un recorrido cercano a los 1.000 kilómetros que inició la semana pasada en el puerto, esta madrugada la ciudad le dio la bienvenida a los seis vagones que lo conforman al hacer su ingreso por el occidente de la ciudad hacia el patio taller de Bosa, donde al igual que los otros tres trenes que lo antecedieron comenzará el proceso final de ensamblaje previo al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas.

Una vez los trenes ingresan al patio taller, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

Posteriormente, inician las pruebas de rutina estáticas del tren donde se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

A finales de diciembre de 2025 finalizaron las primeras pruebas estáticas e inició la denominada prueba dinámica del primer tren del sistema, que por primera vez circuló de manera autónoma sobre un riel energizado. Antes de que esto ocurriera, con la ayuda de un vehículo auxiliar fue llevado hasta la vía de pruebas de 905 metros donde está acondicionado el tercer riel que alimenta los trenes para ponerlo en marcha y verificar el rendimiento de los motores de tracción así como el sistema de frenado. Todo esto, bajo estrictos protocolos y procedimientos establecidos para cada sistema y subsistema.

Las pruebas dinámicas se realizan en condiciones normales y en condiciones degradadas, lo que quiere decir que se simulan fallas para observar el comportamiento del vehículo. De igual forma se realizan las pruebas de los sistemas de información del pasajero.

Este mismo protocolo se realizará con los 26 trenes restantes, que progresivamente irán llegando a la ciudad hasta octubre de 2026. Una vez estén certificados iniciarán las pruebas en un tramo de cerca de 6 kilómetros del viaducto, a partir de junio de este año. Esto significa que en pocos meses los ciudadanos comenzarán a ver trenes circulando sin pasajeros desde el patio taller hasta la estación 4, a la altura del hospital de Kennedy.