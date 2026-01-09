Envían a la cárcel al hombre señalado de apuñalar en repetidas ocasiones a su pareja en Engativá

Envían a la cárcel al hombre que intentó asesinar a su pareja con un cuchillo en la localidad de Engativá.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre señalado de agredir a su pareja sentimental con un arma cortopunzante en más de 50 oportunidades, en hechos ocurridos el pasado 1 de enero, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Según la investigación, el presunto agresor atacó a la víctima que se encontraba en estado de indefensión, causándole heridas de gravedad en el rostro, cuello, abdomen y extremidades.

Tras perpetrar el hecho el hombre huyó del apartamento y la mujer fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo observación médica.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. En audiencias concentradas el procesado aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El material probatorio recopilado da cuenta de que la mujer vendría siendo víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del hoy imputado.

El señalado agresor se presentó de manera voluntaria el pasado 7 de enero en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, donde uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura en su contra.

Fiscalía radica escrito de acusación contra taxista que habría arrollado a 11 personas en el sur de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra a José Eduardo Chalá Franco,señalado de arrollar con su vehículo a 11 personas, el 8 de noviembre de 2025, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hombre conducía un taxi con exceso de velocidad y en estado de embriaguez.

Debido a la condición en la que se encontraba perdió el control del automotor y habría arrollado a las víctimas, entre ellas, a una adolescente de 15 años que días después murió por la gravedad de las heridas ocasionadas.

En el curso de la investigación, se estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron grado tres de alcoholemia.