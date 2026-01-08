Revelan cartel de los más buscados por el asesinato de Mauricio Cendales, el hombre que atropelló motociclistas

Policía de Bogotá revela los rostros de las personas que participaron en el asesinato de Mauricio Cendales.

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, viene adelantando investigaciones contra las personas que habrían participado en los lamentables hechos del pasado 11 de noviembre de 2025 en el que un hombre terminó perdiendo la vida en medio de un linchamiento tras un incidente con motociclistas en Kennedy, al sur de la capital del país.

Es así como la Policía presentó un cartel de tres personas que se encuentran inmersas en estos hechos, e invita a la ciudadanía a aportar información a través de la línea segura 3058143837 o al correo electrónico mebog.sijinvidajefat@policia.gov.co que permita su individualización, identificación y judicialización, garantizando la absoluta reserva.

Gracias a las líneas de acción operacional definidas para contrarrestar los diferentes hechos delictivos en la capital del país, la Policía Metropolitana de Bogotá logró identificar algunas de las personas que estarían involucradas en el hecho donde un ciudadano que se movilizaba en una camioneta y, tras un incidente con varios motociclistas, fue acorralado y agredido en el barrio Kennedy de esta localidad.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas al parecer una vez interceptaron al conductor de este vehículo, mediante el uso de objetos contundentes (palos, cadenas, piedras, entre otros), ocasionaron actos vandálicos al automotor y posteriormente, golpearon a la víctima hasta dejarlo gravemente herido.

Con el fin de salvaguardar la vida e integridad de esta persona, fue trasladado por las autoridades a un centro médico, donde lamentablemente, falleció por la gravedad de las heridas.