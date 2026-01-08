Clausuran reconocida clínica estética por botar jeringas y sangre en plena calle de Bogotá

Este martes 6 de enero luego de un operativo de inspección técnica que terminó con el cierre preventivo de la Clínica Estética Cero Dolor. El centro asistencial, situado en la Autopista Norte con calle 102, fue hallado responsable de una falta grave contra la salud pública, que es el abandono de residuos biológicos en la vía pública.

(También puede leer: Alarma e indignación en Bogotá por tubos con sangre y jeringas abandonados en la calle)

Durante la diligencia, funcionarios del Distrito evidenciaron que el establecimiento utilizaba los contenedores de basura domiciliaria para deshacerse de elementos críticos como jeringas usadas, tubos con muestras de sangre, elementos de protección del personal médico y bolsas de suero.

Fallas en el control interno

Más allá del hallazgo en la calle, la inspección técnica reveló irregularidades administrativas que agravan la situación de la clínica. Según el reporte oficial, el lugar no contaba con el registro del formato de movimiento interno de residuos correspondiente al periodo entre el 20 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026. Esta ausencia de documentación impide rastrear el destino final de los desechos peligrosos generados durante las últimas semanas.

Como consecuencia inmediata, las autoridades impusieron las siguientes medidas:

Sellamiento temporal: La medida se mantendrá hasta que el centro médico demuestre el cumplimiento total de las normas ambientales.

La medida se mantendrá hasta que el centro médico demuestre el cumplimiento total de las normas ambientales. Multa económica: Una sanción inicial tipo IV superior a los 700.000 pesos .

Una sanción inicial tipo IV superior a los . Investigación penal: Los responsables podrían enfrentar penas de prisión de entre 69 y 140 meses, además de multas que alcanzan los 100.000 salarios mínimos.

Un antecedente que no se olvida

Este caso revive la preocupación ciudadana tras lo ocurrido el pasado 17 de diciembre en Usaquén. En esa ocasión, residentes de la carrera 19 con calle 104 denunciaron una escena similar: sangre y agujas esparcidas en el andén.

Aquel episodio fue blanco de críticas, debido a la falta de protocolos de seguridad durante la recolección inicial, donde se observó manipulación de residuos sin la protección adecuada.

“Los residuos de riesgo biológico requieren protocolos estrictos y equipos especializados. No se pueden tratar como basura común”, recordaron voceros del Distrito al anunciar que se intensificarán las visitas sorpresa a centros estéticos en toda la capital.

Las autoridades hacen un llamado a los bogotanos para que reporten cualquier irregularidad en el manejo de desechos médicos a través de la Línea 195, enfatizando que el manejo irresponsable de estos elementos representa un peligro biológico para recicladores, peatones y el personal de aseo de la ciudad.