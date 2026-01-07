En video: el angustiante momento en que le disparan a un joven motociclista por robarlo en plena Avenida de las Américas

La inseguridad en Bogotá se manifestó nuevamente en una de sus arterias principales y a plena luz del día. Un violento asalto sacudió la Avenida de las Américas, a la altura de la localidad de Kennedy, donde un joven motociclista fue herido. El suceso quedó registrado en el teléfono celular de un testigo que transitaba por el sector de Caldas.

El video muestra el momento en que la víctima, quien se movilizaba junto a una mujer, fue interceptada por cuatro sujetos en dos motocicletas. Los delincuentes intimidaron a la pareja y, durante el forcejeo, accionaron un arma de fuego en dos ocasiones contra el conductor para despojarlo de un bolso negro.

El reporte de las autoridades

Tras el ataque, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron al lugar para auxiliar al ciudadano y recolectar testimonios. El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Apoyo Especializado, confirmó la gravedad del ataque pero dio un parte de tranquilidad sobre la salud del afectado.

“De manera violenta e intimidándolo con arma de fuego le hurtaron sus elementos. Durante estos hechos, esta persona resultó herida y fue trasladada a la Clínica de Occidente, donde recibió asistencia médica y, por fortuna, no reviste gravedad”, señaló el oficial en declaraciones entregadas a medios locales.

En el registro audiovisual se observa cómo uno de los asaltantes, vestido con camiseta blanca, corre con las pertenencias robadas mientras sus cómplices emprenden la huida en los vehículos. El joven herido permaneció en el asfalto junto a su motocicleta mientras su acompañante intentaba auxiliarlo frente a la mirada de otros conductores.

Localidades de la capital bajo la lupa

Este caso se suma a una serie de denuncias por hurtos a motociclistas bajo modalidades similares. Recientemente, en el barrio Quirigua (Engativá), cámaras de seguridad captaron cómo dos hombres armados abordaron a un conductor que acababa de estacionarse, obligándolo a entregar su vehículo y hasta el casco antes de escapar.

A pesar de la visibilidad de estos ataques, las cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional (Siedco) indican una tendencia a la baja en términos generales. Entre enero y noviembre de 2025, se reportaron 4.364 hurtos de motocicletas en la capital, una reducción del 20,8 % frente al mismo periodo de 2024. No obstante, el delito se concentra con fuerza en sectores específicos:

Kennedy: 723 casos. Ciudad Bolívar: 489 casos. Engativá: 475 casos. Bosa: 440 casos.

La Policía Metropolitana informó que, gracias a los videos aportados por la ciudadanía y las cámaras de seguridad del sector, ya se adelantan labores de investigación criminal para identificar las placas de las motocicletas y la ruta de escape.

Las autoridades recordaron que cualquier información que ayude a capturar a los responsables puede ser reportada de manera confidencial a la línea 123.