Video: ladrones perforaron paredes de establecimiento comercial en Tunjuelito pero fueron capturados

La rápida reacción de la Policía permitió frustrar un hurto a un supermercado de Venecia y capturar en flagrancia a siete hombres y una mujer, señalados como presuntos responsables del robo de mercancía avaluada en cerca de 60 millones de pesos.

Luego de una alerta ciudadana recibida a través de la Línea 123, en la que reportaron ruidos y movimientos sospechosos al interior de un establecimiento comercial, los uniformados se desplazaron hasta el lugar y sorprendieron a las ocho personas mientras sustraían mercancía y la cargaban en dos vehículos tipo chana, con los que pretendían huir.

Durante la inspección, las autoridades evidenciaron perforaciones en las paredes del establecimiento, las cuales habrían sido utilizadas para ingresar de manera irregular.

En el procedimiento incautaron un arma de fuego y un dispositivo inhibidor de señal con 16 antenas, presuntamente utilizado para interferir las comunicaciones y evadir a las autoridades.

Los capturados, los vehículos inmovilizados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Incautan más de una docena de celulares por hurto y manipulación ilegal

En un amplio despliegue de control y verificación, unidades encubiertas de la SIJIN, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, llegaron hasta un centro comercial ubicado en la calle 13, en el centro de la capital del país con el objetivo de fortalecer la ofensiva contra el hurto a celulares.

Durante más de tres horas, las autoridades inspeccionaron minuciosamente el IMEI de más de 70 equipos móviles de diferentes establecimientos de venta y servicio técnico a celulares, para determinar su procedencia y establecer si contaban con reporte por hurto o presentaban alteraciones en sus sistemas.

Como resultado, los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá incautaron 15 celulares, cinco de ellos tenían reporte de hurto y diez contaban con algún tipo de modificación. Ahora, estos dispositivos se encuentran a disposición de la Policía y serán ellos los encargados de validar si existe la denuncia de los equipos reportados para contactar a sus dueños y entregarlos.