Distrito da a conocer el alza que tendrá de la tarifa del Sitp luego de versiones encontradas entre Petro y Galán

Para 2026, la tarifa unificada de los servicios troncales de TransMilenio, TransMiZonal y TransMicable será de $3.550, así lo dio a conocer la Alcaldía de Bogotá. Igualmente desde el Distrito señalaron que mantienen el esquema de apoyos para la población en condición de vulnerabilidad y conserva el valor del TransMiPass en $160.000 mensuales.

Aunque la Administración distrital había proyectado un incremento inicial de $250 en la tarifa, aseguraron que el aumento del 23 % en el salario mínimo, hace necesario un ajuste adicional que busca garantizar la operación del Sistema.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció frente al incremento del pasaje de TransMilenio para este 2026. El mandatario le contestó al presidente Gustavo Petro sobre la financiación de la operación del sistema que realiza la Nación cada año, la cual si llega tener una adición, no sería necesario realizar el aumento para el presente año.

De acuerdo al Distrito, detrás de cada viaje hay cerca de 35.000 personas que hacen posible el funcionamiento diario del Sistema.

Igualmente expresaron que el ajuste tarifario es “indispensable para garantizar la sostenibilidad del Sistema y asegurar la prestación de los servicios. Este incremento busca compensar, en parte, el aumento en los costos de operación del Sistema, derivados del crecimiento del Salario Mínimo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios del Productor (IPP) y otros insumos indispensables para la operación”.

El incremento de 350 pesos representa una variación del 10,9%, porcentaje inferior al observado en los principales indicadores de costos.