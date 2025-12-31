Caso Jaime Moreno: la mujer del “vestido azul” ya tendría paradero definido y la Fiscalía dio detalles

El proceso judicial por la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que perdió la vida después de una agresión en el sector de Chapinero, en Bogotá, entró en una fase determinante.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que ha logrado establecer el paradero de la mujer conocida como “la del vestido azul”, pieza clave en el crimen ocurrido el pasado 31 de octubre.

Según el ente investigador, la mujer, identificada como Kleidymar Paola Fernández, se encontraría actualmente en Venezuela, su país de origen. Luego de confirmarse que abandonó territorio colombiano, la justicia solicitó y obtuvo la activación de una circular roja de Interpol, mecanismo que permite su localización y captura con fines de extradición en 196 países.

Los detalles de la Fiscalía

La fiscal Deicy Jaramillo señaló que Fernández es considerada la presunta determinadora del homicidio. Las pruebas, que incluyen registros de cámaras de seguridad y testimonios de quienes presenciaron los hechos a la salida de la discoteca Before Club, indican que ella habría sido quien señaló a Moreno e incitó a los agresores a atacarlo.

De acuerdo con la investigación, el ataque se produjo luego de que la mujer señalara a la víctima de comportamientos inapropiados, una acusación que desencadenó la persecución por parte de varios sujetos. Mientras que Juan Carlos Suárez y Ricardo González son procesados como autores materiales, el rol de Fernández es crítico para la justicia, ya que su supuesta incitación la hace responsable directa del delito de homicidio agravado, cargo que conlleva penas de entre 30 y 40 años de cárcel.

La familia de Jaime Esteban Moreno ha seguido de cerca cada avance. Ante la posibilidad de preacuerdos con otros implicados, como Juan Carlos Suárez, quien ya ha tenido acercamientos con el ente acusador, los familiares han sido enfáticos en que cualquier beneficio jurídico debe estar condicionado a la entrega de la verdad total y a una responsabilidad penal efectiva.

Por ahora, el foco de las autoridades internacionales está puesto en la frontera. La ubicación de Fernández en Venezuela activa los protocolos de cooperación judicial para que regrese a Colombia a comparecer ante los jueces. El caso, que conmocionó a la comunidad universitaria, esperan que esta captura cierre el círculo de responsabilidades sobre la muerte del joven estudiante en la noche de halloween.