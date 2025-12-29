Video: luego de tres años de atrasos Distrito entregó la glorieta de la Avenida Ciudad de Cali

En la mañana de este lunes 29 de diciembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán habilitó la glorieta elevada de la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas que hace parte del grupo 4 de la troncal de TransMilenio avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá.

Lea también: Ojo conductores: así será el pico y placa en Bogotá para el fin de año e inicio de 2026

Esta obra beneficia a más de un millón de personas de la localidad de Kennedy y cerca de 13 mil vehículos en hora pico a. m. y p. m.

Según el Distrito, la glorieta elevada ya tiene un 99,8% de avance de obra. Cuando fue recibida por el alcalde Carlos Fernando Galán contaba con un 36%.

Con la habilitación de esta glorieta de segundo nivel, se mejora el tráfico mixto con ocho accesos y salidas, cada uno con dos carriles, y un anillo central de tres carriles.

Gestión del tráfico en fin de año

En Bogotá, se adelantan cerca de 200 operativos cada semana, enfocados en la prevención del exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. La entidad cuenta con un equipo cercano a las mil personas en vía, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, que atiende de manera oportuna cualquier novedad.

En el marco del Plan Navidad, hay 40 zonas priorizadas de alta aglomeración, como centros comerciales y corredores estratégicos, con el fin de garantizar orden, fluidez en la movilidad y evitar el mal parqueo.

Por otro lado, se conoció que el próximo viernes 2 de enero de 2026, no habrá pico y placa en la ciudad.