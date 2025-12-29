Todo lo que hay que saber para las elecciones de los Consejos Locales de Vendedores Informales

De acuerdo con las estimaciones de la Alcaldía de Bogotá, en la capital hay al menos 89.000 vendedores ambulantes caracterizados que a diario salen a las calles a ganarse la vida. Por ello, las elecciones de los Consejos Locales de Vendedores Informales que se aproximan serán claves para que ese gremio pueda participar en las decisiones que afectan a sus miembros. Según el calendario electoral compartido por el Distrito, estos comicios se llevarán a cabo entre el 2 y el 3 de febrero próximos.

No obstante, en enero habrá varias fechas claves que van a ambientar esta nueva fiesta democrática.

Para empezar, es importante entender en qué consisten y para qué sirven los Consejos Locales de Vendedores(as) Informales, que son el máximo órgano representativo del gremio en cada localidad. Este proceso hace parte de una apuesta por el reconocimiento y la dignificación del trabajo de los vendedores y vendedoras informales en las distintas localidades del Distrito.

En Bogotá existirá un consejo por localidad, integrado por los siete miembros más votados. Todos tendrán voz y voto y su periodo será de cuatro años, que se contarán a partir de la instalación oficial que realizará el alcalde o alcaldesa local.

En algunos casos, de acuerdo con el número de vendedores informales registrados, los consejos podrán estar conformados por siete o nueve integrantes, garantizando criterios de representación y participación.

Así mismo, entre sus funciones principales se encuentra llevar un registro consolidado y actualizado de las solicitudes de reconocimiento de vendedores informales en cada localidad, con información sobre la fecha de otorgamiento o negación.

Los Consejos Locales también tienen la tarea de promover la integración del gremio mediante mesas de trabajo, foros y reuniones orientadas a robustecer las relaciones entre los vendedores informales y la administración distrital.

Algo clave de estas figuras que cada Consejo Local de Vendedores Informales tendrá la posibilidad de elegir un representante ante el Consejo Distrital de Vendedores Informales, de acuerdo con el reglamento interno, con el objetivo de asegurar la comunicación y la adecuada articulación entre los niveles local y distrital.

Estas instancias buscan contribuir al diseño de estrategias que permitan mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida del sector. A esto se suma la participación en consultas, convocatorias y reuniones realizadas por autoridades distritales, así como la promoción de la vinculación de los trabajadores informales al Sistema de Protección Social.

“El Consejo Distrital de Vendedores(as) Informales será el organismo representativo, participativo e integrador de los Consejos Locales de Vendedores(as) Informales, los cuales a su vez representan el gremio de vendedores informales ubicados en las distintas localidades del Distrito Capital”, explica el Instituto para la Economía Social (IPES).

Adicionalmente, esa entidad explicó que ese Consejo Distrital estará compuesto por un miembro de cada Consejo Local, quien a su vez debe ser escogido por mayoría. Una vez elegidas, estas personas podrán ocupar su cargo durante cuatro años.

Puntualmente, el Consejo Distrital de Vendedores Informales cumple un rol de articulación y orientación. Entre sus funciones el IPES ha resaltado la evaluación y análisis de la política pública que expide el Gobierno Nacional. También es clave para la articulación de estrategias de los Consejos Locales, y la promoción de asambleas generales del gremio. Además, actúa como órgano consultivo y asesor de los consejos locales y promueve acuerdos entre distintas instituciones con el fin de atender problemas que aquejan a los vendedores informales.

A su vez, la instancia de participación está conformada por las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico y por el IPES.

Se trata de un espacio participativo que usualmente se reúne de forma mensual, aunque la periodicidad puede variar según las necesidades.

¿Qué requisitos deben cumplir los candidatos?

Para participar en las elecciones que se avecinan, los candidatos tendrán que cumplir con múltiples requisitos. Entre otras cosas, deben ser colombianos mayores de edad, estar inscritos en el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) o debidamente caracterizados y actualizados con fecha no superior a la expedición del acto administrativo 453 de 2025, no tener antecedentes penales, fiscales, ni disciplinarios vigentes y postularse únicamente en la localidad donde ejercen su actividad económica.

Mientras tanto, para votar los vendedores informales también deben ser colombianos mayores de edad, estar inscritos en la Herramienta Misional (HEMI), contar con el RIVI y solo podrán ejercer su derecho a sufragar en la localidad donde desarrollan su actividad económica.

Otro elemento novedoso de estos procesos electorales es que tendrán enfoque de género y una perspectiva incluyente de diferentes poblaciones.

“El proceso promueve la participación de poblaciones de especial protección constitucional, incluyendo personas con discapacidad, víctimas del conflicto, población LGBTIQ+, grupos étnicos, adultos mayores y madres o padres cabeza de familia”, puntualizó el Distrito.

En ese sentido, cada Consejo Local debe garantizar que al menos la mitad de los cargos sean ocupados por mujeres vendedoras informales.

Fechas clave del cronograma electoral

Tras el cierre de inscripciones, el cronograma seguirá con la revisión de requisitos mínimos del 2 al 8 de enero de 2026, la subsanación de documentos del 9 al 14 de enero y la publicación de la lista inicial de candidatos admitidos entre el 15 y el 19 de enero.

Entre tanto, reclamaciones se recibirán los días 20 y 21 de enero, y el listado definitivo de candidatos se publicará el 25 y 26 de enero.

La campaña electoral se desarrollará del 27 al 31 de enero, y las elecciones se realizarán del 2 al 3 de febrero de 2026 por medio de lo que el Distrito calificó como un “voto electrónico presencial asistido”.