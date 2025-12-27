Enorme trancón en la Autopista Sur causó afectaciones en TransMilenio: siga el reporte de movilidad en vivo

En la noche de este viernes 26 de diciembre, los ciudadanos reportaron gran congestión vial en una de las salidas de Bogotá. Puntualmente, se está presentando un enorme trancón en la Autopista Sur que terminó afectando la operación normal de TransMilenio. Así lo confirmó la empresa a través de sus canales oficiales.

“Plan Éxodo genera alta congestión en la autopista Sur, entre calles 63 y 59, lo que causa retrasos en las rutas troncales y de alimentación desde y hacia el Portal Sur”, informó TransMilenio sobre las 8:27 de la noche de este 26 de diciembre.

Algunas aplicaciones de movilidad como Waze y Google Maps han registrado en sus plataformas un alto flujo vehicular entre Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca.

En vivo: así va la movilidad en Bogotá este 26 de diciembre

09:04 p.m.: La Secretaría de Movilidad reportó que los vehículos implicados en el accidente de tránsito en la calle 26 con carrera 85 K fueron retirados de la vía pública. “Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor vial”, advirtió la entidad en su cuenta oficial en la red social X.

08:25 p.m.: La Secretaría de Movilidad reportó un fuerte accidente entre dos carros particulares en el occidente de Bogotá, puntualmente en la calle 26 con carrera 85 k, en el sentido oriente-occidente.

