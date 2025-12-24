Impresionante accidente de tránsito: automóvil choca con vehículo de valores y se estrella con separador

Accidente de tránsito en Bogotá entre un carro de valores y automóvil.

En la mañana de este 24 de diciembre, más exactamente sobre las 9:46 a.m., un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la Avenida Esperanza con carrera 68D, en sentido Oriente - Occidente en Bogotá, que involucra a un automóvil particular y un carro de valores.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento, es que ambos vehículos chocaron, pero el particular terminó saliéndose de la vía y estrellándose contra el separador del puente vehicular.

La información compartida por la Secretaría de Movilidad, señala que fue necesaria la presencia de unidades de bomberos para realizar maniobras que puedan acomodar el carro afectado sobre la avenida.

Igualmente en el punto, se hizo cierre de la zona y dispusieron de rutas alternas para los conductores como la Avenida El Dorado. De esta manera, hay fuerte congestión vehicular.

Por otro lado, las autoridades no informaron sobre decesos o lesionados producto del accidente.

Lamentable cifra de decesos en accidentes de tránsito durante diciembre

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio a conocer semanas atrás, que la época decembrina donde se celebran varias festividades en el país, es el mes de mayores muertes en las vías de Colombia.

Según la entidad, cada diciembre se estima que entre 400 y 500 personas pierden la vida en accidentes de tránsito.

La Agencia de Seguridad Vial aseguró que estos decesos se producen debido al consumo de licor al volante, por motivo de reuniones familiares o con amigos.

Con corte a septiembre de 2025, se han registrado6.258 muertes en las carreteras del país, un aumento del 5,25 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 5.946 víctimas.