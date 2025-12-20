Ecos, la experiencia inmersiva interactiva gratis en Bogotá

ECOS: Más de un siglo de voces y ondas es una experiencia inmersiva, interactiva y gratuita que abre sus puertas en Bogotá para invitar a ciudadanos y visitantes a recorrer la historia de la radio y la televisión en Colombia, a través de imágenes, sonidos y relatos que hacen parte del archivo del Sistema de Medios Públicos – RTVC. Se trata de una propuesta cultural y pedagógica que combina tecnología de vanguardia, memoria audiovisual y participación ciudadana.

Esta experiencia ofrece un espacio de asombro y aprendizaje, donde los asistentes pueden explorar más de 100 años de evolución de la comunicación, desde las primeras formas de transmisión oral hasta el impacto del internet y los algoritmos en la actualidad. Todo el recorrido se desarrolla dentro de una escenografía diseñada para resaltar los saltos tecnológicos que han marcado la historia de los medios públicos en el país.

Imágenes, sonidos y memoria: ECOS invita a vivir más de un siglo de medios públicos en una experiencia única

Uno de los principales atractivos de ECOS es su recorrido interactivo 360 grados, apoyado en video mapping, una técnica audiovisual que permite proyectar imágenes y animaciones sobre superficies reales, como pisos y paredes. Gracias a esta tecnología, los visitantes se sumergen en una atmósfera envolvente que los transporta a distintas épocas, acompañados por actores, sonidos originales e imágenes restauradas por Señal Memoria, utilizando procesos de digitalización de última generación.

La experiencia inicia con un túnel sensorial, en el que luces y sonidos guían al público a través de un viaje por las voces y las ondas, explorando las primeras formas de comunicación humana. A partir de allí, el recorrido se divide en cuatro grandes momentos históricos:

Época de la voz , centrada en la oralidad, el territorio y la transmisión comunitaria del conocimiento.

, centrada en la oralidad, el territorio y la transmisión comunitaria del conocimiento. Época de las ondas , que marca la llegada del teléfono y la radio como medios masivos.

, que marca la llegada del teléfono y la radio como medios masivos. Época de la imagen , con la irrupción de la televisión y sus nuevas narrativas audiovisuales.

, con la irrupción de la televisión y sus nuevas narrativas audiovisuales. Época del algoritmo, donde el internet, los datos y las plataformas digitales transforman la forma de interactuar y comunicar.

Más allá de lo tecnológico, ECOS: Más de un siglo de voces y ondas busca fortalecer el sentido de pertenencia de las audiencias con RTVC, bajo el mensaje central: “El Sistema de Medios Públicos somos todos”. La experiencia invita a reconocernos como parte de una red viva, donde cada voz, cada acento, cada rostro y cada reacción se convierten en señales que construyen y transforman las narrativas colectivas.

Esta iniciativa es también una apuesta por la apropiación cultural y ciudadana, permitiendo que las personas comprendan el valor de los medios públicos como espacios de representación, diversidad y memoria histórica. La participación activa del público es clave para resignificar el papel de la radio y la televisión en la construcción de país.

ECOS se presenta como el regalo de diciembre del Sistema de Medios Públicos para los habitantes de Bogotá y los visitantes de todas las regiones del país durante las fiestas de Navidad y fin de año. Con entrada libre y pensada para toda la familia, esta experiencia se consolida como un plan ideal que combina diversión, cultura y aprendizaje, celebrando la evolución de nuestra radio y televisión a lo largo de más de un siglo.