Cayó mujer del “págame y te dejo pasar” en TransMilenio tras video viral: cobraba por dejar entrar colados

La difusión de un video viral en redes sociales dejó al descubierto una nueva modalidad de evasión del pasaje en TransMilenio, generando indignación entre los ciudadanos y una rápida reacción de las autoridades. En las imágenes se observa a una mujer bloqueando manualmente las puertas automáticas de una estación para permitir el ingreso irregular de usuarios, a cambio de dinero, mientras repetía la frase: “págame y te dejo pasar”.

Para leer: “Págame y te dejo pasar”: detectan a mujer con “rebusque” en Transmilenio, bloquea puerta de acceso para el ingreso de colados

El caso, que ocurrió en la estación Las Nieves, en el centro de Bogotá, hizo parte de una investigación más amplia adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá y el Distrito, que en las últimas horas permitió el traslado de seis personas a Centros Transitorios de Protección (CTP) por la reventa irregular de pasajes del sistema de transporte masivo.

Caen revendedores de pasajes en TransMilenio: así operaba la mujer del “págame y te dejo pasar” en Bogotá

El alcalde de Bogotá se pronunció sobre el procedimiento y aseguró que los llamados revendedores de pasajes están siendo identificados y puestos a disposición de las autoridades. “Revendedores de pasajes de transporte público, incluida la mujer denunciada en redes sociales, fueron puestos a disposición de las autoridades en el CTP, en el marco de una investigación adelantada contra una estructura que opera en el centro de la ciudad”, afirmó el mandatario. Agregó que en lo corrido de 2025 se han incautado 5.967 tarjetas TuLlave utilizadas para esta práctica ilegal.

El operativo fue realizado en articulación con la Secretaría de Seguridad, como parte de las intervenciones permanentes para enfrentar la elusión, una conducta que consiste en ingresar al sistema sin validar oficialmente la tarifa. Según las autoridades, esta práctica no solo afecta la sostenibilidad financiera de TransMilenio, sino que también genera riesgos para la seguridad y la convivencia ciudadana.

A los seis individuos sorprendidos revendiendo pasajes se les aplicaron las medidas correctivas correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016. Posteriormente, fueron trasladados a los Centros Transitorios de Protección, mientras avanzan las investigaciones para determinar si hacen parte de una estructura organizada dedicada a esta actividad ilegal.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que estos resultados son producto de un trabajo sostenido y focalizado. “En 2025 hemos actuado con firmeza, identificando a los revendedores y aplicando las sanciones que permite la ley. Vamos a seguir intensificando los controles en toda la ciudad”, indicó.

Este procedimiento se suma a los avances del Plan Estratégico Anti-Elusión del Distrito, que con corte al 15 de diciembre ha dejado cifras significativas: 133 intervenciones, 177 revendedores plenamente identificados, 379 comparendos impuestos y el traslado de 45 personas a Centros Transitorios de Protección. Además, se logró la incautación de miles de tarjetas usadas para la reventa de pasajes.

El monitoreo y la georreferenciación del fenómeno han permitido establecer que la venta irregular de pasajes se concentra principalmente en el centro y suroccidente de Bogotá, con mayor incidencia en localidades como Bosa, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Los Mártires, lo que ha facilitado la focalización de los operativos.

De acuerdo con la Subgerencia Económica de TransMilenio S. A., la afectación económica derivada de esta práctica irregular asciende en lo corrido de 2025 a $417 millones, recursos que impactan directamente la operación y la calidad del servicio que reciben millones de usuarios.

El caso que desató la indignación ciudadana quedó registrado en un video grabado por un usuario del sistema. En las imágenes se aprecia a una mujer de cabello rubio, con gafas y bolso, ubicada estratégicamente junto a una de las puertas de acceso, bloqueándola para permitir el ingreso de varias personas sin pagar. A cambio, recibía sumas de dinero que oscilaban entre 2.000 pesos y valores superiores.

Quienes difundieron el video la apodaron irónicamente como “la socia de TransMilenio”, al evidenciar que actuaba con total naturalidad, organizando el flujo de colados para no levantar sospechas. En pocos segundos, más de diez personas ingresaron de manera irregular al sistema.

El video se viralizó rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios exigieron mayor control y sanciones ejemplares. Aunque inicialmente TransMilenio S. A. no confirmó la identificación de la mujer, las autoridades indicaron que el caso ya hace parte de una investigación formal.

Paralelamente, el Distrito ha reforzado las acciones de prevención y pedagogía con la campaña “Revender no es Emprender”, mediante la cual se ha sensibilizado a 3.320 usuarios, entregado más de 5.000 piezas informativas e instalado material gráfico en estaciones y paraderos.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía a no comprar pasajes revendidos y a denunciar estas prácticas a través de la Línea 123, recordando que combatir la evasión es una responsabilidad compartida para proteger el transporte público y los recursos de Bogotá.

Para ver el video de la captura haga clic aquí